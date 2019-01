Schilder und Schaufenster besprüht

Bad Mergentheim.Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag in Bad Mergentheim verursacht. Wie die Polizei mitteilte, besprühten die Täter in rund 30 Fällen unter anderem Verkehrszeichen, Verteilerkästen, Haustüren, Hauswände und Schaufenster in verschiedenen Farben.

Die Schriftzüge finden sich insbesondere in der Holzapfelgasse, am Ledermarkt und im Unteren Graben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise gehen unter Telefon 07931/54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim. pol

