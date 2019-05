Schillerstraßewird erneuert

BAD MERGENTHEIM.Die Schillerstraße bekommt bekommt eine neue Fahrbahndecke. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag den Auftrag einstimmig an die Firma Konrad-Bau aus Lauda-Königshofen vergeben. Der Zustand der Schillerstraße ist derzeit schlecht, sie weist Risse, Unebenheiten und Spurrinnen auf. Die Erneuerung wird unter Vollsperrung im Zeitraum vom 11. bis 28. Juni durchgeführt. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch Leerrohre verlegt. Die Stadt investiert in die Erneuerung der Straße rund 86 000 Euro.

Höhere Kosten für Kindergarten

Der Bau einer weiteren Gruppe für unter Dreijährige („U3“) im Kindergarten Markelsheim war teurer als geplant. Die neue Gruppe, die Anfang 2018 in Betrieb genommen wurde, schlägt mit Projektkosten von knapp 238 000 Euro zu Buche. Ursprünglich waren 200 000 Euro eingeplant worden. Das Stadtbauamt begründet die Kostensteigerung damit, dass zusätzliche technische Einrichtungen – wie etwa eine Klimaanlage – nötig waren. Der Bauausschuss hat die überplanmäßigen Kosten jetzt einstimmig genehmigt. Die Kostendeckung erfolgt über eine Kleinkinder-Förderung des Landes in Höhe von 70 000 Euro, die bei der ursprünglichen Kostenkalkulation nicht eingeplant gewesen war. stv

