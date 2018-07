Schlager, Volksmusik und Stars

Anzeige

Reiner Kirsten stand als Mitglied der „Schwarzwaldfamilie Jäkle“ bereits mit sechs Jahren auf der Bühne. Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den Volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF, die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand Prix der Volksmusik gehören zu den Höhepunkten der Karriere des Sunnyboys.

„Die Feldberger“ oder auch die Spaß-GmbH aus dem Schwarzwald sind für ihre Gute-Laune-Lieder und ihren Charme bekannt. Ihre Bühnenshow kann lustig, zur Bergweihnacht aber auch besinnlich sein.

Hansy Vogt ist der geborene Entertainer; seit über 25 Jahren begeistert der Schwarzwälder die Menschen mit seiner Natürlichkeit, mit seinem Lachen und mit seiner Professionalität. Als Fernsehmoderator hat er in vielen hunderten Sendungen die Landschaft vorgestellt, kulinarische Geheimtipps präsentiert und dem Zuschauer kulturelle Highlights gezeigt.

