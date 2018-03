Schlechte Scherze mit den Biotonnen

Anzeige

Unbekannte haben sich einen schlechten Scherz erlaubt. Weil sich zahlreiche Biotonnen nicht leeren ließen, bietet die Kreis-Abfallwirtschaft einen Sonderservice an.

Bad Mergentheim. In der Nacht von Montag, 19., auf Dienstag, 20. Februar, haben Unbekannte sich einen schlechten Scherz in Bad Mergentheim erlaubt. In Teilen des Weberdorfs und der Innenstadt wurden mehrere bereitgestellte Biotonnen auf den Deckel gedreht. Die umgedrehten Biotonnen konnten durch das Abfuhrunternehmen nicht geleert werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bietet den betroffenen Haushalten bei der nächsten Abfuhr einen zusätzlichen Service an. Der bis zur nächsten Leerung anfallende Bioabfall kann in einem Karton oder Papiersack gesammelt und bei der Abfuhr bereitgestellt werden. Bioabfall, der in Plastiksäcken, Tüten, Eimern oder ähnlichem bereitgestellt wird, kann jedoch nicht mitgenommen werden. awmt