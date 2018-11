Schlimmer Männerschnupfen

Bad Mergentheim.Warum leiden Männer immer mehr als Frauen, wenn sie krank sind? Das Phänomen „Männerschnupfen“ ist ein Paradebeispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Männlein und Weiblein, wie man im Programm „Männerschnupfen Reloaded“ des „Duo-Comedy-Kabaretts“ herausfinden kann, das auf dem gleichnamigen Buch von Peter Buchenau und Ina Lackerbauer basiert.

Peter Buchenau spielt darin den leidgeplagten Männerschnupfen-Patienten, der dem Publikum aus tiefster Überzeugung erklärt, dass die armen Männer bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erleiden als Frauen bei einer Geburt.

Kein Wunder, dass Peter auch von seiner Bühnenpartnerin Gloria nicht wirklich viel Verständnis bekommt. Die bewegt ihn schließlich aber immerhin, doch eine Arztpraxis aufzusuchen. So landet der arme Peter bei einer militärisch unterkühlten Ärztin, die ihm unzählige Medikamente verschreibt, weil sie mit der profitgierigen Apothekerin unter einer Decke steckt.

Das ganze Stück gipfelt dann in dem Höhepunkt, dass Peter sämtliche Pillen auf einmal nimmt und nicht nur seiner eigenen Leber begegnet, sondern auch von der Sensenfrau aufgesucht wird. Am Ende bringt Peter Buchenau die Botschaft hinter „Männerschnupfen“ auf den Punkt: Letztendlich geht es auch bei „Männerschnupfen“ um Liebe und Anerkennung. Karten sind erhältlich im GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965-225), Tourist-Information, Telefon 57-4820), an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de

Das Stück wird am Donnerstag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im Kurhaus, Großer Kursaal aufgeführt.

