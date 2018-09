Schlingnatter im Kurpark

Bad Mergentheim.Nahe der Wandelhalle im Kurpark in Bad Mergentheim kreuzte diese kleine Schlingnatter den Fußweg. Die Schlingnatter, auch Glattnatter genannt, kommt in großen Teilen Europas, unter anderem auch in Mitteleuropa sowie im Westen von Asien vor. Ab und an wird diese ungiftige Schlange mit der Kreuzotter verwechselt. Sie steht in zahlreichen Staaten unter Naturschutz. Die Schlingnatter war 2013 „Reptil des Jahres“ in Deutschland. Bild: Moni Schmieg

