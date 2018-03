Schmetternd und samtweich

Anzeige

Bad Mergentheim.Frühlingserwachen! Es bewegt sich was, die Natur erwacht zu neuem Leben. Verwandlung und Aufbruch zeichnet diese nach der Ruhe des Winters sehnlichst erwartete Jahreszeit aus und hat Komponisten in allen Musikepochen immer inspiriert. Das Fränkische Bläserensemble bindet daraus in seinem Konzert zum Frühlingsbeginn am 25. März um 10.30 Uhr im Kurhaus-Großer Kursaal Bad Mergentheim einen bunten Strauß musikalischer Gewächse. Ob mit schmetternden oder samtweichen Klängen – die Blechbläser bieten dem Publikum eine kontrast- und farbenreiche Palette der Musik.

Der idyllische und kunstsinnige Landstrich um Kocher, Jagst und Tauber ist die Heimat des Quintetts. So wie dort Tradition und Moderne gleichberechtigt neben einander stehen, zeigen die Musiker mit Leichtigkeit, Charme und Heiterkeit, wie durchlässig auch die Grenzen zwischen ganz unterschiedlichen Musikgattungen sein können.

Zwei Musiklehrer, zwei Handwerksmeister und ein Beamter haben sich der angewandten Blechmusik für alle Lebenslagen verschrieben und sind als Fränkisches Bläserensemble gemeinsam musizierend mittlerweile im 20. Jahr auch überregional unterwegs. Konrad Bauer (Stuppach), Edgar Oettig (Paimar), Johannes Alberg (Weikerhseim), Oleg Mook (Kirchberg) und Martin Heussler (Ingelfingen) und bilden diese vielseitige Vereinigung aus hohem und tiefem Blech.