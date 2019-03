Schmierfinken verewigen sich

Bad Mergentheim.Zahlreiche Schmierereien wurden in der Nacht zum Dienstag entdeckt. Ein Bushaltestellenhäuschen in der Breslauer Straße ziert nun mehrere Schriftzüge. Ein weiteres Wartehäuschen am Busbahnhof, eine Hauswand in der Kaiserstraße, ein Verteilerkasten in der Bad Mergentheimer Straße in Igersheim, ebenfalls ein Verteilerkasten im Meisenweg, ein Trafohäuschen im Lerchenweg, ein Zigarettenautomat in der Poststraße am Bahnübergang ein Rollladen an einem Gebäude in der Zaisenmühlstraße und zu guter Letzt ein Spielplatz in der Stifterstraße wurden ebenfalls durch Unbekannte durch Farbschmierereien beschädigt.

Der Gesamtschaden geht weit in die Tausende: Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990 entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019