Schmuckstück mit Rissen

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Wolfgangskapelle gehört zu Bad Mergentheims Schmuckstücken. Sie wurde zwischen 1508 und 1510 unter Deutschmeister Hans Adelmann von Jörg Mezler errichtet, 1660 erneuert und 1959 restauriert. Jetzt standen wieder Reparaturen an. Wie die Bauschau der katholischen Kirchengemeinde im Jahre 2016 ergab, war der Dachraum stark durch Taubenkot und tote Tiere verunreinigt. Er musste daher gereinigt werden. Eine zusätzliche Verbretterung des Dachbodens war notwendig, um ein Durchbrechen zu verhindern. Auch musste verhindert werden, dass weiter Tauben in den Dachraum gelangten. An der Eingangstür der Kapelle wurde die Kupferverkleidung repariert. Die Außenmauern sind allgemein noch in einem guten Zustand, doch haben sich vor allem an der Westseite Risse gebildet, die beobachtet werden müssen, um ein eventuelles Fortschreiten des Schadensbildes rechtzeitig zu erkennen. Die Gesamtkosten für die Arbeiten belaufen sich auf 30 000 Euro. Verwaltungsdirektor Peter Striffler erhielt aus dem Ausgleichsstock der Diözese eine Investitionszuweisung von 27 000 Euro. An diese Zusage ist jedoch die Bedingung geknüpft, dass die fehlenden 3000 Euro durch Spenden aufgebracht werden. Daher sucht die Kirchengemeinde noch Menschen, die das Projekt finanziell unterstützen. pm