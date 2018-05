Schnupperkurse für Schüler

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Abitur bald in der Tasche, aber noch keine Pläne für die Zukunft? Die Duale Hochschule (DHBW) Mosbach und ihr Campus Bad Mergentheim bieten für junge Menschen in den Osterferien verschiedene Schnuppervorlesungen an. Wer weder auf Theorie noch auf Praxis verzichten möchte, bekommt an der DHBW Mosbach beides: Dreimonatige Phasen im Unternehmen und in der Hochschule wechseln sich ab, Theorie und Praxis greifen ineinander. In den Pfingstferien vom 22. Mai bis zum 1. Juni besteht die Möglichkeit, zusammen mit den Studenten an echten Vorlesungen teilzunehmen. Die Schüler erhalten Infos aus erster Hand und können Kontakte knüpfen. In den Pfingstferien steht die Fakultät Technik im Mittelpunkt: Angewandte Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik geben Einblick ins Programmieren, technische Mechanik, Messtechnik und vieles mehr. Alle Termine sind im Internet zu finden. Eine Anmeldung unter www.mosbach.dhbw.de/schnuppervorlesung ist notwendig. pm