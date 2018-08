Schnupperstunden in der Jugendmusikschule weiterhin möglich

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Auch nach diversen größeren „Schnupper-Veranstaltungen“ hält die städtische Jugendmusikschule ihr Angebot zum unverbindlichen Ausprobieren von Instrumenten aufrecht. Dazu können nun individuelle Termine vereinbart werden.

Musizierkiste

Die Jugendmusikschule bot in den vergangenen Wochen viele Möglichkeiten, das Unterrichtsangebot kennenzulernen und die einzelnen Instrumente auszuprobieren. In der Musizierkiste zeigten sich die jüngsten Musikschüler aus dem Bereich der elementaren Musikpädagogik. Musikalisch begleitet wurden sie überwiegend von jüngeren Instrumentalisten der Musikschule.

Idealer Ausgleich

„Aktives Musizieren ist der ideale Ausgleich zur Kopfarbeit, mit der man es in der Schule, im Studium oder im Berufsleben zu tun hat“, wirbt Hubert Holzner, der Leiter der Musikschule, im Vorfeld des neuen Schuljahres. Vor allem für Kinder im Grundschulalter sei das Lernen eines Instrumentes ideal, gerade im Hinblick auf das angebotene Musikprofil an den weiterführenden Schulen. Die Kurse finden sowohl in der Grundschule Stadtmitte als auch in den meisten anderen Bad Mergentheimer Stadtteilen statt, so dass es vor allem die jüngeren Kinder nicht weit haben.