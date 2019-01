Schnuppertag an der Realschule

Bad Mergentheim.Ein Schnuppervormittag findet an der Realschule St. Bernhard statt. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der jetzigen vierten Klassen können zu diesem Termin kommen, um sich einen direkten Eindruck von der alltäglichen Unterrichtsarbeit an St. Bernhard zu verschaffen. An folgenden Terminen wird jeweils von 9.45 Uhr bis 12. 30 Uhr ein Schnuppertag angeboten: Für Kinder aus Bad Mergentheim und Stadtteilen am 18., 19. und 20. Februar; für Kinder außerhalb Bad Mergentheims und Umgebung am 12., 13. und 14. Februar. Treffpunkt ist auf dem Innenhof der Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard. Es ist vorzugsweise der Zugang über die Mühlwehrstraße zu nutzen, da die Holzapfelgasse aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist. Aus organisatorischen Gründen ist Voranmeldung bis Freitag, 9. Februar, unter Telefon 07931/52054 notwendig.

