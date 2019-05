Schöner Scheitern

Bad Mergentheim.Ein Theaterabend mit Papierkostümen und Papierrequisiten findet am Donnerstag, 13. Juni, im Klanggarten im Kurpark statt.

Zur Handlung

Es gibt Tage, da ist einfach komplett der Wurm drin. Heike Feist und Andreas Nickl kennen das. Deshalb haben sie sich auf die Fahne geschrieben, überaus stilvoll zu versagen – auf einer Reise durch das Leben des großartigen Dichters Joachim Ringelnatz, einem kleinen Mann mit großer Fantasie, der das Scheitern und Wiederaufstehen bestens beherrschte.

20 Jahre Klanggarten

Die Veranstaltung ist ein Teil des 20-jährigen Klangartenberstehens. Dieser wurde im Jahr 1999 im Kurpark eröffnet. Er befindet sich abgeschirmt zwischen dem Haus des Gastes und der Wandelhalle, so dass sich die Kurparkbesucher ungestört von den Klängen verzaubern lassen können.

Karten gibt es beim GästeService im Haus des Gastes, Telefon 07931/965225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle, bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/574820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de kv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019