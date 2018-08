Schon 50 Jahre in der Firma

Bad Mergentheim.Ein außergewöhnliches Arbeitsjubiläum gab es vor kurzem bei der Palux AG zu feiern: Manfred Herbst ist seit 50 Jahren beim Bad Mergentheimer Küchentechnikhersteller Palux tätig. An seinem besonderen Ehrentag fand eine kleine Feierstunde statt.

Vorstandsvorsitzender Erhard Ikas ließ in einer kurzen Laudatio den Berufsweg von Manfred Herbst Revue passieren: Bereits mit 14 Jahren begann er seine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der damaligen Patzner GmbH + Co. KG und schloss diese im Februar 1972 erfolgreich ab.

Maßgenaue Fertigung

Anschließend wurde er als Facharbeiter in den Werkzeugbau übernommen. Im Jahre 1998 wechselte er in die Abteilung „Grundferti-gung“ und arbeitet seitdem an der Ziehpresse sowie vertretungsweise auch an der Exzenterpresse.

Zu seinem Verantwortungsbereich gehört die maßgenaue Fertigung verschiedener Bauteile aus Chrom-Nickel-Stahl, die in nachgelagerten Arbeitsschritten zu hochwertigen Küchenkomponenten verbaut werden.

Erhard Ikas bedankte sich bei Manfred Herbst für seinen unermüdlichen Einsatz und Fleiß in 50 Berufsjahren sowie für die gelebte Loyalität in der wechselvollen Geschichte des Unternehmens. Dank langjähriger Erfahrung und unerschöpflichem Wissens habe der Jubilar maßgeblich zum Unternehmenserfolg der Palux AG beigetragen.

Als Dank für seine Betriebstreue übergab Paul Stark, Meister Grundfertigung, einen Präsentkorb, daneben gibt es ein Geldgeschenk.

Den Glückwünschen schlossen sich auch der Technische Vorstand, Dr. Hilmar Rudloff, die Personalleiterin Constanze Peterseim und Markus Fickel im Namen des Betriebsrats an. Die „große“ Verabschiedung und Ehrung in Anwesenheit aller Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der Palux-Weihnachtsfeier zum Jahresende.

Etwas Wehmut machte sich am Ende aber auch noch breit: nach einem arbeitsreichen Berufsleben wird Manfred Herbst Ende August in den wohlverdienten Ruhestand ver-abschiedet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018