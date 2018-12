Schon rund 1000 vollwertige Essen ausgegeben

Bad Mergentheim.Große Resonanz findet der „Mittagstisch plus“ in Bad Mergentheim, gesponsert von Ludwig Fleckenstein. Dank 40 ehrenamtlicher Mitarbeiter konnten an bisher 23 Tagen zahlreiche Bedürftige versorgt werden.

„Das Essen wird sehr geschätzt und es ist ein gutes Miteinander entstanden“, freut sich Diplom-Pädagogin Gabriele Werner von der diakonischen Einrichtung „Erlacher Höhe“. Sie organisiert den „Mittagstisch plus“, der seit Anfang Oktober zweimal wöchentlich stattfindet. Rund 1000 vollwertige Mittagessen wurden bisher ausgegeben.

Mittwochs öffnen sich die Türen des evangelischen Gemeindezentrums, wo Hausmeister Manfred Büchold bereits die Tische für die durchschnittlich 40 Gäste hergerichtet hat. Die fünf Ehrenamtlichen des Tages sorgen für die geschmackvolle Tischdekoration und sind für die Ausgabe der Speisen an die Bedürftigen verantwortlich. „Da erlebe ich Herzlichkeit und Wohlwollen auf beiden Seiten“, stellt Gabriele Werner fest. Es sei auch kein Problem, Springer zu finden, die kurzfristig einsprängen. Die Menschen, vorwiegend Frauen, die sich hier engagieren, suchten eine sinnvolle Tätigkeit, mit der man unter Menschen sein und zugleich Gutes bewirken könne. Sie nennen als Motivation den Dank für Genesung nach schwerer Krankheit oder sagen einfach: „Wir helfen gerne, es macht uns Spaß“. Da gibt es dann auch außergewöhnliche Überraschungen wie die 40 Nikolauspäckchen, die eine der Frauen zusammen mit einer Freundin für die Gäste befüllte. Und einmal durften diese die ganze Tischdekoration mit Zweigen, Kugeln und Kerzen mit nach Hause nehmen.

Gabriele Werner, unterstützt von Mitarbeitern des Diakonischen Werks und der Bad Mergentheimer Kirchengemeinden, steht für Gespräche zur Verfügung. Auch Marianne Stapfer gehört zum Team, Pastoraldiakonin der Liebenzeller Gemeinschaft, wo der „Mittagstisch plus“ an jedem Freitag stattfindet. Mit stets offenem Ohr und großer Hilfsbereitschaft sei sie bei der Sache, freut sich Gabriele Werner.

Der Giebelstädter Unternehmer Ludwig Fleckenstein finanziert die Aktion, die Gäste beteiligen sich nur mit einem symbolischen Beitrag. Er, so der Sponsor, freue sich über die „überragende Resonanz“ auf seine Initiative und die „unglaubliche Dankbarkeit über diese Möglichkeit, nicht nur ein kostenloses Essen einnehmen zu können, sondern auch zunehmend die Gemeinschaft mit anderen Bedürftigen zu pflegen“. Die gute Erfahrung in Bad Mergentheim habe bei ihm zu einer hohen Zufriedenheit geführt, die „mich sicher veranlassen wird, im nächsten Jahr in der Region einen zweiten ’Mittagstisch plus’ auf den Weg zu bringen.

Gekocht wird das Essen von der Bundschuh Gourmet Gastronomie Igersheim. „Andreas Bundschuh“, so freut sich Gabriele Werner, „ist mit Freude dabei, hat beide Ausgabestellen mit Warmhaltevorrichtungen und Vorlagebesteck bestückt und leiht uns sogar seinen Vater als Fahrer aus“. Ihm gebühre großer Dank.

In der Woche vor Weihnachten veranstaltete und sponserte der Gastronom zudem einen Dankeschön-Abend für Gäste und Ehrenamtliche des „Mittagstisch plus“ in seinem Restaurant am Golfplatz. Neben dem festlichen Essen gehörten Geschichten und stimmungsvolle Musik zum Programm.

Am Keyboard saß Toni Gossner, ehemaliger Head Green Keeper, englische Lieder trug Golflehrer Andrew Limb vor, das Akkordeon spielte Veronica Fleckenstein und Ludwig Fleckenstein selbst krönte das Ganze mit seiner geschulten Singstimme.

Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter werden mittelfristig gesucht. Interessenten können sich melden bei Gabriele Werner unter Telefon 07931 / 4812581 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen). Nach der derzeitigen Weihnachtspause öffnet der „Mittagstisch“ wieder am Freitag, 11. Januar, 11.30 Uhr, bei der Liebenzeller Gemeinschaft, Unterer Graben 6. peka

