Bad Mergentheim.Das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness, veranstaltet am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, ein Yoga-Seminar. Unter der Überschrift „Schritte in die Freiheit“ kann man schrittweise lernen, im Hier und Jetzt zu sein und innere Freiheit zu erlangen. Yoga kann dabei unterstützen, dass Dinge aus dem Alltag einen nicht mehr in einem hohen Maß bestimmen. Es werden Körperübungen, Entspannungsübungen sowie Meditationen von Yogalehrer Thomas Wiesner angeleitet und Impulse für den Alltag gegeben. Info und Anmeldung bis Dienstag, 16. Oktober, im Gäste-Service im Haus des Gastes und unter Telefon 07931/965250.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018