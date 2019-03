Schüler erhalten Jenny-Heymann-Preis

Bad Mergentheim.Das Wirtschaftsgymnasium Bad Mergentheim hat den Jenny-Heymann-Preis erhalten.

Der zweite Preis im Bereich „Projekte“ der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Stuttgart wurde im feierlichen Rahmen durch den Vorsitzenden Dr. Alfred Hagemann im Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg an Jana Krank, Benedikt Selbach und Marco Girg verliehen. Der Name Jenny-Heymann-Preis steht für Erinnerung, Toleranz, Dialogbereitschaft, Gerechtigkeit und Freiheit.

Jenny-Heymann (1890-1996) war eine in Stuttgart geborene, jüdische Lehrerin. Sie gehörte 1948 zu den ersten Stuttgartern, die für die Gründung einer Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) von den Alliierten kontaktiert wurde.

Die GCJZ unterstützt aktiv die Begegnungen von Menschen verschiedener Religionen, Kulturen, gesellschaftlicher Bereiche und Nationalitäten, stellt sich der Verantwortung, die sich aus der Geschichte ergibt, und setzt sich für eine Erinnerung ein, die in die Zukunft wirkt. Die Schüler haben im Rahmen ihrer Seminarkursarbeit die Jüdischen Kulturtage 2018 gestaltet und den Aspekt Planung und Durchführung des Schüler Poetry Slams „Erinnern und Vergessen“ in den Mittelpunkt ihrer prämierten Ausarbeitung und ihres Vortrages gestellt.

Bei der beachteten Projekt-Präsentation legten die Schüler den Fokus auf die Fragestellung „Ist es möglich sich durch einen Poetry Slam mit Kultur und Geschichte auseinander zu setzen?“. Als Beispiel für gelungene Texte wurde „Heimat“, eine Auseinandersetzung mit Ausgrenzung und Diskriminierung im Schulalltag und „Schizophrenie“, eingehend auf Aspekte der vom Nationalsozialismus geprägten Zeit und den Umgang mit Schuld, vorgetragen.

Die Schüler erläuterten ihre gewonnen Erkenntnisse, zogen ein positives Fazit über die Projektarbeit und dankten ihren Seminarkurslehrern Annette Breitenbach und Klaus Huth für die professionelle Unterstützung. Der lange Applaus war der Lohn für die gelungene Präsentation und das gezeigte Engagement. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019