Schüler gezielt aufs Arbeitsleben vorbereitet

Bad Mergentheim.An der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim haben 47 Schüler nach zweijähriger Schulzeit die Abschlussprüfung der Wirtschaftsschule erfolgreich bestanden. Im feierlichen Rahmen wurden ihnen die Zeugnisse von Schulleiter Wilhelm Ehrenfried, Ableitungsleiter Walter Kraus und den Klassenlehrkräften Susanne Beer und Michael Krank im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen überreicht. Viele Gäste waren gekommen, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Schüler, Eltern, Freunde, aber auch die Lehrkräfte ließen zu diesem Anlass die zwei – manchmal auch sehr anstrengenden – Jahre Revue passieren. In dieser Zeit sind die Schüler zu einem Team zusammengewachsen, welches so manche Höhen und Tiefen gemeistert hat.

Die Schüler selbst stellten zu diesem Anlass ein abendfüllendes Programm auf. Der erzielte mittlere Bildungsabschluss (Fachschulreife) umfasst neben einer Vertiefung der Allgemeinbildung eine umfassende Grundbildung im volks- und betriebswirtschaftlichen Profil, wodurch die Absolventen gezielt auf das zukünftige Arbeitsleben vorbereitet werden. Die Anerkennung dieses Abschlusses durch die Wirtschaft wird durch die abgeschlossenen Ausbildungsverträge, meist im kaufmännischen Bereich, dokumentiert. Den engagierten Wirtschaftsschülern steht zusätzlich eine breite Palette von schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten offen. In den beruflichen Schulen kann über das Berufskolleg die Fachhochschulreife angestrebt werden.

Besonders qualifizierten Absolventen bietet der Weg über die beruflichen Gymnasien eine interessante Zukunftsperspektive beispielsweise an Hochschulen.