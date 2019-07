Schüler können Blindheit selbst erleben

Bad Mergentheim.Wer zum ersten Mal eine Brille aufsetzt, die den Grauen Star simuliert, wird automatisch unsicher. Plötzlich ist alles nur noch hell oder dunkel, ansonsten ist man nahezu blind – für viele Menschen eine völlig neue Erfahrung. Die Schüler der Eduard-Mörike-Schule und der Lorenz-Fries-Schule lassen sich am Dienstag, 16. Juli, von 7.45 bis 12.50 Uhr darauf ein: im Erlebnismobil der Christoffel-Blindenmission (CBM) an ihrer Schule.

Ausgestattet mit der Simulationsbrille und einem Langstock gehen die Schüler blind durch einen kurzen Hindernisparcours. Für einige Minuten müssen sie sich ganz auf ihren Tast- und Hörsinn verlassen. Schon eine Mülltonne oder eine Treppenstufe sind dadurch in dem zehn Meter langen Gang eine echte Herausforderung. Die Kinder und Jugendlichen erleben die Welt aus der Perspektive blinder Menschen.

„Schaut mit den Ohren“ – diesen Tipp gibt der externe CBM-Mitarbeiter Dirk Graf-Frömke, selbst vor 24 Jahren erblindet, wenn er Interessierten den Umgang mit dem Taststock erklärt. In Bad Mergentheim hat er seinen Blindenführhund „Herr Lasse“ dabei und erzählt den Kindern zunächst, wie der Hund ausgebildet wurde. Gleichzeitig spricht er über seine Erblindung und die Herausforderungen, denen er sich immer wieder im Alltag stellen muss. Er beantwortet auch persönliche Fragen der Kinder.

Ihm ist es wichtig zu zeigen, dass Menschen mit Sehbehinderungen ein eigenständiges Leben führen, aber auch vor Schwierigkeiten stehen, die einem Sehenden nicht sofort bewusst sind. Zusätzlich können die Schüler etwas über die Braille-Blindenschrift lernen. Weitere Hilfsmittel wie eine Brille, die die Speisekarte vorlesen kann lernen die Schulklassen kennen. Ein Film gibt ihnen Einblicke in die Arbeit der CBM und in die Situation für Menschen mit Behinderungen in den so genannten Entwicklungsländern. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland. Sie fördert seit mehr als 110 Jahren Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern. Die CBM unterstützt 525 Projekte in 55 Ländern. Infos: www.cbm.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019