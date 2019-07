Schüler sehen, wie es ist, nichts zu sehen

Sehen zu können, erscheint selbstverständlich. Doch es gibt viele, die damit ein Problem haben. Oft lässt es sich mit einer Brille beheben, aber nicht bei allen – Blinde müssen sich anders behelfen.

Bad Mergentheim. „Bist du blind?“ ist eine häufig genutzte, eher flapsige Formulierung. Wer dann aber „Ja!“ sagt, erntet Überraschung. Wie es ist, blind zu sein oder fast nichts sehen zu können, erlebten Schüler der Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule und der Lorenz-Fries-Schule.

Und es war ein besonderes Erlebnis für die Mädchen und Jungen, vermittelte der Tag doch völlig neue Erkenntnisse und Einsichten. An der Eduard-Mörike-Schule (EMS) lief das Projekt „Einblick in die Welt der Blinden“ und Direktorin Nicole Floeder erklärte den Hintergrund: „Wir haben hier Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, auch mit Sehbehinderungen. Und wir wollen Empathie und Toleranz fördern; unsere Schüler sollen sich deshalb auch mit dem Problem ’Blindheit’ beschäftigen. Sie sollen sehen und erleben, dass das Leben vielfältig ist und dass ein gutes und menschliches Miteinander Toleranz und Rücksichtnahme braucht.“ Als die Christoffel-Blindenmission anfragte, „haben wir kurzfristig zugesagt. Solche Projekte machen wir gerne, und alle Klassen und das ganze Kollegium sind da engagiert dabei.“

Auch die Leiterin der Lorenz-Fries-Schule, Karin Endres, machte deutlich, dass es „wichtig ist, zu lernen, sich in die Situation anderer Menschen zu versetzen. Unsere Schüler sollen wissen, wie man mit Menschen mit Behinderungen umgehen sollte und wie man ihnen helfen kann.“ Auch im Kollegium sei man sich schnell einig gewesen: „Wir haben gleich gesagt: Da machen wir mit!“

Wie es ist, blind oder nahezu blind zu sein, das können die Schüler an diesem Tag tatsächlich selbst erleben – auf dem Pausenhof wartet das Erlebnismobil. Doch zuvor gibt es im Musiksaal der EMS noch etwas vorbereitende Theorie für die verschieden Klassen – immer zwei kommen dazu in den Raum. Dort warten der 55-jährige Dirk Graf-Frömke, ein externer Mitarbeiter der Christoffel-Blindenmission (cbm) sowie die cbm-Vertreterin Carolin Moch. Und sie machen erst einmal klar, dass sie auf das „Herr“ oder die „Frau“ bei der Anrede verzichten – „Dirk und Carolin reicht!“ Der Dirk ist extra aus Bremen angereist, und er kommt nicht alleine: Mit dabei hat er seinen Blindenhund „Herr Lasse“ – und der lege tatsächlich großen Wert auf das „Herr“, sagt er.

Die Kinder sehen und hören es: Der Dirk ist blind – seit 28 Jahren übrigens – und kann trotzdem mit der Bahn eine weite Reise machen. Dass der Hund dabei unverzichtbar ist, lernen die Schüler ebenso. Und was ein Blindenhund lernen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen, das erzählt Dirk Graf-Frömke. Der schwarze Labrador avanciert in kurzer Zeit zum Liebling der Schüler, und er genießt die Streicheleinheiten, die er reichlich bekommt. Derweil muss Dirk viele Fragen beantworten, und der Bremer berichtet, wie sein Alltag so verläuft.

Moderne Hilfsmittel erleichtern vieles, und auch ein Smartphone kann er nutzen. Dass er Diabetiker ist und sich selbst Insulin spritzt, verdeutlicht den Kindern, dass Blinde eben nicht immer auf die Hilfe anderer angewiesen sind – auf Rücksichtnahme allerdings schon. Und: „Als Blinder musst man mit den Ohren sehen“, erklärt er den Schülern.

Zu sehen gibt es auch einen kurzen Film: Noah aus Deutschland reist nach Uganda, und in der Hauptstadt und der Umgebung Kampalas trifft er auf Kinder in seinem Alter.

Diese leiden am Grauen Star, sind also sehbehindert, oder können nach einem Unfall nicht mehr richtig laufen. Dass es auch in Afrika Menschen mit Behinderungen gibt und dass sie auch dort medizinische Hilfe bekommen können, lernen die Schüler ganz nebenbei. Auch über die Arbeit der cbm in Ländern wie beispielsweise Uganda erfahren die Jugendlichen viel.

Auch Blinde können lesen und schreiben – mit der Braille-Schrift. Was es damit auf sich hat und welche speziellen Hilfsmittel es gibt (unter anderem eine Brille, die die Speisekarte vorliest oder ein Scanner, der beim Einkaufen auf die verschiedenen Produkte aufmerksam macht), wird ebenfalls vermittelt.

Einig sind sich Dirk Graf-Frömke und Carolin Moch, dass Schulbesuche „immer eine gute Erfahrung sind“. Und sie loben die EMS-Schüler: „Sie sind alle sehr aufmerksam und wollen Neues lernen.“

Dann geht es hinaus auf den Pausenhof, hinein ins Erlebnismobil. Carolin Moch erklärt den Jugendlichen, was auf sie wartet. Und dazu erläutert sie auch, wozu stark Sehbehinderte und Blinde einen Taststock brauchen. Alle Schüler bekommen einen solchen Langstock, und Carolin verteilt auch spezielle „Grauer Star“-Brillen – die Jungen und Mädchen sehen damit, wie es ist, (nahezu) nichts zu sehen.

Dass der Stock „die Verlängerung des Zeigefingers“ ist und immer unten bleibt, macht sie den Schülern verständlich. Blinde müssen mit den Ohren und dem Tastsinn die Welt erkunden, denn Hindernisse wie Mauern, verschiedene Bodenbeläge, Randsteine, Treppen, abgestellte Mülltonnen, Werbeschilder oder auch Möbel in der Wohnung können sie ja nicht sehen. Fast alles gibt es im Inneren des Containers, selbst ein schwankender Bretterboden ist eingebaut.

Was Moch auch anspricht, ist der Umgang mit Sehbehinderten und Blinden: „Ganz normal ansprechen und fragen, ob man helfen kann“ – „Blinde sind ja ganz normale Menschen“.

Derart vorbereitet und mit der Spezialbrille auf der Nase gehen die Schüler dann – immer einzeln – ins Erlebnismobil, den Weg der Erkenntnis. „Es ist gut, zu sehen, wie es ist, wenn man nichts sieht“, sagt Hayden aus der 7b. Und ja, „es war schwer, da durchzukommen, ohne umzufallen oder anzustoßen“. Er habe nur „ganz wenig“ sehen können, betont Mostafa – seine Eltern kommen aus Afghanistan. Sein aus Aleppo in Syrien stammender Mitschüler Ziada hatte durchaus „Angst, hinzufallen. Aber der Stock hilft wirklich gut.“ Und Govand aus dem Irak fand es „schon schwierig, sich zurechtzufinden. Man muss vorsichtig sein.“ Edgar aus der sechsten Klasse ergänzt: „Irgendwie war es schon seltsam. Aber ich bin nirgendwo angestoßen, ich kam gut durch.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019