Schülerstreiks in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim.Die Klimaaktivisten-Bewegung „Fridays for Future“ macht schon seit einer ganzen Weile von sich reden. Nun werden die „grünen“ Jugendlichen, die weltweit gegen die mangelnden Maßnahmen der Politik zur Verringerung der Treibhausgasemissionen protestieren auch in Bad Mergentheim aktiv. Zum internationalen Schulstreik am morgigen Freitag, 15. März, haben sich 150 Jugendliche beim Rathaus zur Demo angemeldet. Weitere Hundert kündigten sich per Whats-App an. Sie starten ihren Protestzug um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsplatz und marschieren über mehrere Stationen zum Deutschordenplatz, wo eine Kundgebung stattfindet. (unsere Zeitung berichtet weiter). gs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.03.2019