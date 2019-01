Schulsieger gekürt

Bad Mergentheim.Auch in diesem Schuljahr nehmen bundesweit Schüler der sechsten Klassen aller Schularten am Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teil. Wieder geht es darum, zunächst auf Klassenebene unter all den begeisterten und engagierten Mädchen und Jungen den besten Vorleser auszuwählen. Die Kinder lesen aus einem breiten Angebot von Kinder- beziehungsweise Jugendbüchern einen Ausschnitt vor. Sie erhalten aber außerdem noch einen Fremdtext zum Vorlesen. Gegen Harun Duka (Klasse 6a) und Niclas Haak (Klasse 6b) setzte sich Franziska Herzog aus der Klasse 6c durch. Sie wird die Schule am Dienstag, den 12. Februar, auf Kreisebene im Bad Mergentheimer Kulturforum vertreten. Die Veranstaltung beginnt um 15. Zuhörer sind eingeladen. pm

