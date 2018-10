Schulsozialarbeit an einen neuen Träger vergeben

Bad Mergentheim.„Auf dringenden Wunsch der Schulen“, so der städtische Pressesprecher Carsten Müller in einer Stellungnahme, „hat der Gemeinderat den Umfang der Schulsozialarbeit von 1,5 auf 3,25 Stellen ausgeweitet. Diese Ausweitung beginnt zum 1. Januar.“

Bisheriger Partner in diesem Bereich war die Jugendhilfe Creglingen. Nun hat jedoch im Vergabeverfahren das Kolping-Bildungswerk Tauberbischofsheim den Zuschlag erhalten.

Carsten Müller teilt auf Anfrage unserer Zeitung dazu erklärend mit: „Die Stadt ermöglicht Sozialarbeit an ihren Schulen, um damit die pädagogische Arbeit der Lehrer zu unterstützen, diese im Schulalltag zu entlasten und Schüler in deren Entwicklung zu fördern. Seit 2012 hat die Stadt einen größeren Teil der Schulsozialarbeit extern und jeweils befristet vergeben. Bisheriger Partner war die Jugendhilfe Creglingen. Durch die Ausweitung und das Auslaufen des bisherigen Vertrages war ein beschränktes formales Vergabeverfahren zwingend nötig. In diese Ausschreibung wurden alle Träger einbezogen, die in der Region etabliert sind und erfolgreich Schulsozialarbeit betreiben. Das Vergabeverfahren folgt festgelegten Kriterien und hatte zum Ergebnis, dass ab 1. Januar 2019 das Kolping-Bildungswerk Tauberbischofsheim mit der Schulsozialarbeit beauftragt wird. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat im September nicht-öffentlich gefasst.

Dass damit die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe Creglingen in diesem Bereich endet, hat nichts mit der bisherigen Arbeit dieses Trägers oder seiner Mitarbeiter zu tun“, betont Müller und fährt fort: „Im Gegenteil: Die Stadt ist – ebenso wie Lehrer, Schüler und Eltern – mit dem Angebot immer sehr zufrieden gewesen und bedankt sich sehr herzlich für das große Engagement in den vergangenen Jahren. Oberbürgermeister Udo Glatthaar hat dies auch bereits persönlich getan. An anderer Stelle – etwa im Jugendhaus Marabu – arbeiten wir weiterhin vertrauensvoll und erfolgreich mit der Jugendhilfe Creglingen zusammen.“

Weiter heißt es aus dem Rathaus: „Wir sind überzeugt, dass das Kolping-Bildungswerk die gute und nun noch einmal deutlich ausgeweitete Schulsozialarbeit in Bad Mergentheim kompetent fortsetzt. Oberbürgermeister Udo Glatthaar und seine verantwortlichen Mitarbeiter im Amt für Bildung sind mit den Schulleitungen in regelmäßigem Kontakt, ebenso werden Gespräche mit Eltern- und Schülervertretern vorbereitet. Wir wollen im Dialog über die Änderungen zum Jahresbeginn informieren, die formalen Hintergründe erläutern und um einen Vertrauensvorschuss für den neuen Träger der Schulsozialarbeit werben. Ziel und Herausforderung zugleich ist es, für alle Beteiligten die Übergänge möglichst gut und reibungslos zu gestalten.“

Karin Endres, die Geschäftsführende Bad Mergentheimer Schulleiterin und Rektorin der Lorenz-Fries-Schule, war für eine Stellungnahme bis gestern nicht erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018