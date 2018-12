Schutz vor Überflutungen vergrößert

Bewohner der Theodor-Heuss-Straße im Wohngebiet „Auenland“ kämpften im Mai mit Wasser in ihren Garagen und Kellern. Jetzt wurden Tiefbauarbeiten für einen größeren Schutz umgesetzt.

Bad Mergentheim. „Überflutungen nach Starkregen“ lautete die Schlagzeile Mitte Mai in unserer Zeitung. Starker Regen und Hagel überforderten damals die Kanalisation und so suchte sich das Wasser neue Wege, bis hinein in Garagen und Keller in der Theodor-Heuss-Straße im Wohngebiet „Auenland“.

Viele Ortstermine

Dazu teilte die Stadtverwaltung damals auf Anfrage mit: „Unser Tiefbauamt“, so Pressesprecher Carsten Müller, „war inzwischen zu vielen Ortsterminen bei den betroffenen Anwohnern und hat auch die Kanalisation eingehend überprüft. Grundsätzlich ist es so, dass die Kanalisation nicht für jedes Regenereignis ausgelegt ist und in diesem Fall bedauerlicherweise nicht ausgereicht hat. Ein Ausbau für jedes denkbare Regenereignis wäre auch gar nicht möglich. Unsere Kanalisation entspricht den Anforderungen, die der Allgemeine Kanalisationsplan – kurz AKP – des Landratsamtes vorgibt. Mit anderen Worten: Sie ist auf dem geforderten Stand der Technik und was hier passiert ist, ist nicht auf einen Fehler der Stadt Bad Mergentheim oder des Eigenbetriebs Abwasser zurückzuführen.“

Gegen einen so genannten „Kanalisationsrückstau“ müsse sich, so die Stadt, der jeweilige Gebäude-Eigentümer selbst sichern. Dies sei per Satzung geregelt. „Unsere zuständigen Mitarbeiter stehen diesbezüglich in Kontakt mit den Anwohnern und sind auch technisch beratend tätig.“

Sechs Monate später

Vergangene Woche, also sechs Monate nach den Ereignissen, wurden nun zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Maximilianstraße im Weberdorf, auf einem Verbindungsweg, Tiefbauarbeiten durchgeführt.

Der städtische Pressesprecher Carsten Müller teilte dazu aktuell mit, dass im Rahmen der Tiefbaumaßnahmen eine zusätzliche Rinne mit Kanalanschluss eingebaut werde, um den Regenwasserabfluss zu verbessern. „Das ist ein Beitrag zur Vorbeugung, die Maßnahme alleine kann aber selbstverständlich keine Garantie sein, dass unliebsame Folgen bei Starkregenereignissen – wie im Mai geschehen – auftreten.“

Müller betonte nochmals, dass ein Ausbau der Kanalisation nicht für jedes Regenereignis möglich sei. Die Kosten für die neue Rinne werden laut Müller „im sehr niedrigen vierstelligen Bereich liegen“.

Anwohner erfreut

Erfreut zeigen sich unterdessen die Anwohner, dass die Stadt ihre Beschwerden wahrgenommen hat und darauf mit Baumaßnahmen reagiert. Unserer Zeitung wurde allerdings noch mehr von den Bürgern vor Ort mitgeteilt: Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch ein Loch im Boden für einen Absperrpfosten – wohl versehentlich – mit verschlossen. Der Pfosten, der selbst seit einigen Monaten fehlt, hatte eigentlich den Zweck, den Schleichverkehr zwischen den beiden Straßen, hinter den Wohnhäusern vorbei, zu verhindern. . .

