Schwarzer Schwan lockt Gäste

Herbsthausen.Rund um den „Vatertag“ steigt das große Herbsthäuser Bockbierfest: Fünf Tage voller Programm erwarten die Besucher. Das Fest startet am Mittwoch, 9. Mai. Ab 19 Uhr lassen DJ Andy und Tobi die Plattenteller heiß laufen mit einer bunten Mischung aus angesagten Hits und Evergreens. Zum „Herbsthäuser Young Spirit Vol. 15“ verspricht das erfahrene Moderatoren-Duo von Radio Gong die beste Musik der letzten 50 Jahre.

Beim „Herbsthäuser Vatertag“ am Donnerstag, 10. Mai, unterhält mit zünftiger Blasmusik ab 10 Uhr die Musikkapelle Wachbach die Besucher im Festzelt. Am Nachmittag übernehmen die Assamstadter Musikanten den Taktstock.

Ob „Heller Bock“ oder „Schwarzer Schwan“. Frisch vom Fass kommen nicht nur die namensgebenden Spezialbiere, sondern auch das süffige Festbier. Während das Festbier bereits einen Stammwürzegehalt von 13,3 Prozent aufweist, sind die Bockbiere mit 17 Prozent Stammwürze besonders gehaltvoll. Zum Standard-Repertoire haben sich mittlerweile die Bier-Cocktails mit fantasievollen Namen wie „Exotic Velvet“ oder „Day Dream“ gemausert. Zum Kinderprogramm gehören unter anderem Ponyreiten, eine Hüpfburg und ein Bungee-Trampolin. Diese Angebote stehen auch am Sonntag zur Verfügung. Der „Herbsthäuser Festbierabend“ ist am Freitag, 11. Mai. Ab 19 Uhr startet der Aalbachtal-Express als Stimmungs-Garant. Die Profi-Truppe aus Uettingen begeistert seit über 35 Jahren nicht nur mit Blasmusik, sondern bringt auch aktuelle Chart-Hits zum Mitsingen zu Gehör. Am Samstag, 12. Mai, steigt die „Rock Classic – Oldie Night“ mit den Jets, einem ein Urgestein der Beatabend-Bands. 1963 gegründet und mittlerweile durch neue Bandmitglieder kraftvoll runderneuert, ist die Band ihrem Stil treu geblieben. Das Markenzeichen der Jets ist ihr Chor- und Sologesang.