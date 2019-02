Schweinepest breitet sich in Europa aus

Das Programm der Jahreshauptversammlung der Kreisjägervereinigung war zwar bunt. Die Themen, welche die Waldmänner umtreiben aber hauptsächlich „grün“.

Bad Mergentheim/Laudenbach. Die Zehntscheune Laudenbach war bei der Hauptversammlung der Kreisjägervereinigung rappelvoll. Die Parforcehornbläser unter Leitung von Matthias Michelberger eröffneten die Veranstaltung.

„Die Jagd bedeutet, mit der Natur zu leben und diese zu erhalten“, so Kreisjägermeister Hariolf Scherer in seiner Rede. Außerdem sei es für die Waldmänner wichtig, ihre Interessen nicht nur zu formulieren, sondern diese auch in einem aktiven Dialog mit der Öffentlichkeit zu vertreten.

Durch moderne, tierschutzgerechte und regional verankerte Vorgehensweise, seien Jäger anerkannte und gut ausgebildete Verbündete des Naturschutzes und der Land- und Forstwirtschaft. Ungerechtfertigt fände er die Darstellungen von Tierschutzverbänden wie Peta und Animal Peace.

Moderne Jagd

Jäger stünden für alle Facetten einer modernen, nachhaltigen Jagd und räumten dem Tierschutzgedanken höchste Priorität ein. Sie seien aber keine bewaffneten Problemmanager.

Scherer schloss mit einem Appell an die Mitglieder, sich bei den kommenden Kommunalwahlen als Kandidatin oder Kandidat aufzustellen und sich aktiv an der Politik zu beteiligen. Ortsvorsteher Martin Rüttler wünschte den Anwesenden viel Waidmannsheil und riet, weiter den eingeschlagenen Weg von Schutz, Hege und Pflege zu beschreiten. Bürgermeister-Stellvertreterin Manuela Zahn lobte die gute Zusammenarbeit mit den Jägern.

Gernot Böck vom Kreisjagdamt stellte Neuerungen bezüglich der Schwarzwildbejagung dar. 2018 wurde die flächenmäßige Überprüfung der Waffenaufbewahrung durchgeführt.

Besonders in Erinnerung brachte er die Pflicht zur Vorlage der Streckenlisten bis zum 30. April jeden Jahres.

Forstdirektor Mechler vom Kreisforstamt sprach über die geänderte Akzeptanz der „Nutzung der Natur“. Während diese früher als selbstverständlich erachtet wurde, werden an alle, die im Naturraum tätig sind, heute viele kritische Fragen gestellt. Dazu gehören Land- und Forstwirte, aber auch die Jägerschaft. Die Nutzung der Natur sei aber etwas Gutes und dringend notwendig.

Mit Spannung wurden die Ausführungen von Dr. Vogel vom Kreisveterinäramt erwartet, der Neues über die ASP zu berichten wusste. Die Afrikanische Schweinepest erreichte 2018 Westeuropa und hat sich langsam aber stetig ausgebreitet. Momentan hat sie Belgien erreicht und breitet sich in Richtung französischer Grenze aus.

Die belgischen Behörden gehen rigoros gegen die Seuche vor. In Tschechien ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) zum Erliegen gekommen. In Rumänien breitet sie sich weiter aus, ebenso wie in Ungarn, Bulgarien und Polen. Die Lage ist daher angespannt.

Deutschland ist Transitland und daher hat Baden-Württemberg einen Landesmaßnahmenplan zur Vorbeugung aufgestellt. So wurden im Main-Tauber-Kreis 2018 194 Blutproben untersucht. Alle Untersuchungsergebnisse auf ASP und Schweinepest waren negativ.

Um bei einem möglichen Ausbruch die ASP sofort eindämmen zu können, ist hohe Aufmerksamkeit nötig. Auffällige Todesfälle müssen umgehend untersucht werden. Elf Verwahrstellen für Wildabfälle und Fallwild werden ab Mitte März flächendeckend im gesamten Main-Tauber-Kreis zur Verfügung stehen und an den Parkplätzen an Bundesstraßen werden Abfalleimer aufgestellt, da die ASP gerade durch infizierte rohe Fleisch- und Wurstwaren verbreitet werden kann.

Für das Tollwutmonitoring sind verhaltensauffällige Füchse unbedingt einzusenden. Da diese an Staupe erkranken können, ist unbedingt auf den regelmäßigen Impfschutz der Hunde zu achten. Bei Fallenjagd, Wildruhe und Wildschadensersatz seien Kontroversen entstanden, berichtet Dietrich Grebbin von den Grünen. Die Jagd müsse sich ändern. Das Gesetz sei aber flexibel zu behandeln. So müssten im Nachhinein auch Änderungen erfolgen, falls sich manche Regelungen nicht bewährten.

Andreas Lehr lobte den Einsatz und das Eintreten für Tradition und Kultur. Er wies aber auch gezielt darauf hin, dass bei der Gesetzesänderung der Grünen die Argumente der Praktiker nicht gehört wurden und deshalb Nachbesserungen erforderlich waren und sind.

Thomas Dietz, stellvertretender Bezirksjägermeister des Regierungspräsidiums Stuttgart, unterrichtete die Anwesenden über eine Fülle von Themen. Etwa die Auswirkungen der Eichelmast auf die Drückjagd- und Jagdstrecken. Oder über Wölfe und dessen Jagdverhalten. Auch auf mögliche Auswirkungen auf die Weidewirtschaft und die Landschaftspflege ging er ein.

Des Weiteren kamen Rotwildmanagement, Ausbreitung und Schutz des Rebhuhns, Aktion Fellwechsel und Nutrias zur Sprache.

Verdiente Mitglieder wurden durch Hariolf Scherer (Kreisjägermeister) und Rudi Wagner (Stellvertreter) geehrt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft Willi Guttroff, für 50 Prof. Helmut Schaudig, Heinz Gröner, Hugo Schaible und Vinzenz Geissler und für 40 Jahre Walter Schmitt. Verdienstnadeln für besondere Verdienste in Bronze erhielten Timm Löber, Lukas Löber, Thorsten Müller, Torsten Nörr, Steffen Heil, Denis Dallmann, Josef Sterz und Felix Wagner. In Silber: Dr. Heinrich Ilse und Achim Haug.

Den Ehrungen folgte der Bericht des kommissarischen Schatzmeisters Thomas Haas. 2018 erwirtschaftete die KJV Mergentheim einen Überschuss von 2000 Euro.

Die Kassenprüfer Edgar Neckermann und Günther Geißler bescheinigten Thomas Haas eine übersichtliche, korrekte und ordnungsgemäße Kassenführung und beantragten dessen Entlastung, welche einstimmig durch das Gremium erfolgte. In seiner Bildpräsentation ließ Florian Dietzel alle wichtigen Veranstaltungen Revue passieren.

In einer Überleitung erläuterte Hariolf Scherer den versammelten Mitgliedern die Teilnahme am Sonderpreis Kommunikation des Deutschen Jagdverbandes.

Die KJV Mergentheim nimmt mit ihrem Projekt „Wilde Lebensräume, Wild auf Regionales“ daran teil und hofft auch, einen der vorderen Plätze zu belegen. Er dankte Prof. Jens Schütte und Christina Lauer für ihren engagierten Einsatz für den Wettbewerb.

Danach stellte Hegeringleiter Otto Busch die Ergebnisse der diesjährigen Trophäenschau vor. Es wurden sechs Bronzemedaillen und drei Silbermedaillen für Rehwildtrophäen vergeben werden.

Otto Busch appellierte an die Reviere, Gehörne und Keilerwaffen in Zukunft wieder verstärkt anzuliefern.

