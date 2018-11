Schwer verletzt in die Klinik

Althausen.Bei einem Unfall am Freitag auf dem Mühlweg in Bad Mergentheim-Althausen wurde ein neunjähriges Kind schwer verletzt. Gegen 15 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Traktor und zwei Anhängern in Althausen unterwegs, wobei er den Mühlweg aus Richtung Bobstadter Straße kommend befuhr. Auf der linken Seite der Fahrbahn befindet sich eine Baustelle und ein Kran, weshalb die Straße an dieser Stelle nur rechts befahrbar war. Plötzlich fuhr das neunjährige Kind mit seinem Fahrrad, ohne auf den Verkehr zu achten, hinter der Baustelle auf die Fahrbahn. Der Junge prallte direkt gegen den ersten Anhänger der Zugmaschine. Der 48-Jährige versuchte noch den Unfall durch eine Vollbremsung zu verhindern, was allerdings nicht gelang. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. pol

