Sechs Bewohner retten sich ins Freie

Ein Dachstuhl stand am Dienstagabend in Markelsheim in Flammen. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Markelsheim. In einem Wohnhaus am Ortsrand Richtung Apfelbach brach am späten Dienstagabend, gegen 20 Uhr, ein Dachstuhlbrand aus. Sechs Hausbewohner retteten sich ins Freie.

Im Spitzboden des Aussiedlerhofs im Tal 2 brach nach Mitteilung der Polizei das Feuer aus. Der Grund war gestern noch nicht bekannt. Beim Ausbruch des Brandes waren sechs Personen im Gebäude, welche allesamt unverletzt blieben. Der jüngste Bewohner des Hauses ist sieben Jahre alt, der älteste 78.

Eine Vielzahl an Floriansjüngern – aus Markelsheim, Apfelbach, Althausen und der Kernstadt – rückte zum Einsatzort aus. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer zeigte sich in einer ersten Reaktion froh, dass niemand ernsthaft verletzt wurde.

Nach Einschätzung der Polizei entstand bei dem Brand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Es wurden mehrere Dachsparren, Holzweichfaserplatten und Dachlatten zerstört. Das Feuer gelangte aber glücklicherweise nicht durch die Zwischendecke in die Wohnräume.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim war mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort. Stadtkommandant Andreas Geyer sagte unserer Zeitung, dass mittels der Drehleiter und deren Gelenkarm gezielte Löscharbeiten von oben möglich waren. Eine intensive Brandbekämpfung fand zudem aus dem Innern heraus statt. Löschwasser wurde behutsam eingesetzt, um noch größere Schäden im Haus zu vermeiden, so Geyer.

Vom Deutschen Roten Kreuz waren vier Bedienstete und zwei Helfer am Brandort eingesetzt, mussten jedoch nicht eingreifen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

