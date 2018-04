Sechs Livemusik-Acts in sechs Lokalen

Anzeige

Im Bistro Atmosfair bringt Jetzt und hier akustische Musik fürs Herz. Vor ca. 5 Jahren entdeckten die beiden Freunde gemeinsam ihre Leidenschaft für handgemachte akustische Klänge. Von Covern von Pop und Rock Songs bis hin zu eigenen Stücken reicht das breitgefächerte Spektrum der Musiker.

Ralf Glenk (Alte Kanzlei) betritt seit über 30 Jahren die Bühnen landauf, landab. In den verschiedensten Formationen und auch als Solokünstler begeistert er das Publikum mit seiner Stimme und ausgefeilten Gitarrenarrangements. Seine Gedichtvertonungen (u.a. von Theodor Kramer) sowie seine eigenen Lieder präsentiert er ohne Effekthascherei ganz in der Tradition der deutschen Liedermacher

The Phams ist eine Newcomerband aus Dörzbach, deren Wurzeln in Vietnam liegen. Bestehend aus Vater (Ha Duc Pham) und Sohn (Duc-Anh Pham) spielen sie sowohl klassische als auch moderne Musik aus den Gernes: Jazz, Pop und Rock. Mit nun über 25 Jahren in der Musikbranche vereint das Paar einen erfahrenen Gittaristen und einen jungen Sänger. Die beiden sind im Elements zu hören. Wie die letzten Jahre sind Black Theory wieder bei der Night of Bands im Gasthof Johanniter am Start.

Die Coverband, die schon bei den vergangenen Shows im Johanniter dafür sorgte, dass sich die Zuschauer bis auf die Straßen drängten, wird auch in dieser Runde den Boden zum Beben bringen. Black Theory steht für harte Riffs und kompromisslosen Metal. Die Band war seit dem letzten Night of Bands alles andere als untätig und wird dieses Jahr im Johanniter einige neue Songs als Premiere präsentieren. Neben Klassikern von System of a down, Volbeat und Slipknot werden erstmals Neuzugänge von Slayer und Trivium zu hören sein. Ein Special Guests ist von 20 bis 20.30 Uhr zu hören.

Von Mumbai bis Muggendorf, Tim war schon mit vielen Bands unterwegs. Seit 2015 ist er jetzt mit seinem eigenen Projekt auf den Bühnen der Region zu sehen und zu hören. Die Einflüsse der verschiedenen Bands sind immer noch spürbar. So ist bei Tim mit Band für jeden was zum Feiern, Singen und Tanzen, dabei. Im La Flamme ist also für beste Stimmung gesorgt.

Pack Men heißt die Band, die in der Rock Legende auftritt. In ihrem Programm sind Rock- und Bluesrock-Nummern etwa von AC/DC, Climax Blues Band und ZZ-Top, um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich gibt es auch für Feinschmecker ausgefallenere funkige oder jazzige Stücke. nob

