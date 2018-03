Sehnsucht nach Sonne und Frühling

Anzeige

Concordia-Vorsitzender Josef Reisenwedel, der auch durch das Programm führte, begrüßte die Gäste im Apfelbacher Dorfgemeinschaftshaus, unter ihnen Oberbürgermeister Udo Glatthaar, der sich über die „internationale“ Besetzung an diesem Samstagabend mit Chören aus den hohenlohischen und badischen Verbandsgebieten freute. Sänger und Sängerinnen bringen Freude ins Leben, so der Verwaltungschef, sie intonierten Emotionen mit ihrer „Sprache der Seele“.

Den musikalischen Auftakt machte der gastgebende MGV Concordia 1872 Apfelbach, dirigiert und am Klavier begleitet von Peter Ruppert, mit Friedrich Silchers „Lied für frohe Stunden“. Mit viel Schmelz vorgetragen wurde „Sehnsucht nach Virginia“ von Alfons Burkhardt. Danyel Gérards Hit „Butterfly“ aus dem Jahr 1971 folgte. Dass „Singen gibt dem Leben Sinn“ gibt, betonten die Apfelbacher Chormitglieder bei ihrem zweiten Auftritt, mit dem sie das Programm nach gut zweieinhalb Stunden abschlossen. Nach „Irischen Segenswünschen“ und dem Udo Jürgens-Hit „Mit 66 Jahren“ gab es auf die lautstarke Forderung nach einer Zugabe noch den populären Marsch aus der Dostal-Operette „Der fliegende Rittmeister“ , bei dem das gut unterhaltene Publikum begeistert mitklatschte.

Der Singkreis Unterginsbach, dirigiert von Franz Poidl, setzte in seinen Vorträgen auf altes europäisches Liedgut. Mit Mozarts „Im Frühling“, Geibels „Wer recht in Freuden wandern will“, dem polnischen Volkslied „Die Mazurka lockt“, der slowenischen Volksweise „Freude am Leben“, Hoffmann von Fallerslebens Ode an den Frühling „So sei gegrüßt viel tausendmal“ sowie „Spiel’ Zigeuner“ von Gus Anton wurden vor allem Freunde traditioneller Chormusik erfreut. Johannes Brahms’ „Erlaube mir, feins Mädchen“ gab das Ensemble auf die von Reisenwedel geforderte Zugabe.

Nicht ohne Zugaben

Der Gesangverein Eintracht Windischbuch mit seiner Chorleiterin Martina Nalikowski widmete sich auch jüngerer Chormusik mit „Lebe dein Leben“ von Otto Groll, der seine kompositorische Aufgabe darin sieht, die Chormusik „aus dem Keller verstaubter Traditionen“ zu holen, sowie „Es strahlt die Welt“ von Peter Brettner. Eher klassische Chöre erklangen dann mit dem Trinklied „Lustig ihr Brüder“ von Walter Schneider, „Sehnsucht“ von Manfred Bühler, der Liebeserklärung an Marina mit ihren „schwarzen Augen und roten Lippen“ sowie der berühmten russischen Hymne auf das Schneeballsträuchlein, „Kalinka“. Auch die Eintracht durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne. Sie erfreute die Zuhörer mit „Ich bin kein Bajazzo“ von Peter Orloff.

Der von Brigitta Meuser geleitete Sängerbund Epplingen 1876 weckte Vorfreude auf wärme Temperaturen mit dem munteren Kanon „Ich lieb’ den Frühling“, dem Gastoldi-Klassiker „An hellen Tagen“ sowie den Comedian Harmonists-Hits „Wochenend‘ und Sonnenschein“ und „Ein Freund, ein guter Freund“.

Mit weiteren bewährten Chören - „Ein kleiner Sonnenstrahl“ von Winfried Grünewald und „Schon die Abendglocken klangen“ von Konradin Kreutzer - verabschiedeten sich die Sänger aus dem Boxberger Teilort. Doch auch sie durften erst nach einer Zugabe, bei welcher der ganze Saal nochmals den Frühlings-Kanon mitsang, die Bühne verlassen tom

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018