Sehr beliebtes Turnier

Bad Mergentheim.Cornelia Traut und Johannes Landwehr haben die achte Auflage des „Diabetes Cups“ im Golfclub gewonnen, das wieder eines der beliebtesten Turniere des Jahres war. Das Team vom Diabetes Zentrum Bad Mergentheim, angeführt von Helga Bergis und Geschäftsführer Thomas Böer, war wieder sehr motiviert, den 80 Teilnehmern ein sehr gut organisiertes Turnier zu bieten.

Bereits am frühen Morgen starteten bei hervorragendem Wetter die ersten Teilnehmer. Alle Spieler hatten sichtlich Spaß und größtenteils auch viel Erfolg. Die Siegerehrung wurde von Helga Bergis, Thomas Böer sowie Spielleiter Werner Hellinger vorgenommen, die wertvolle Gutscheine überreichten. Auch diesmal wurden wieder Sonderpreise vergeben. Dazu zählten „nearest to the pin“ sowie „nearest to the line“, jeweils bei den Damen und Herren. Ersteren sicherten sich Pauline Scholz und Dominik Bergis; Dr. Cornelia Müller-Reiter und Herbert Wunderlich siegten bei „nearest to the line“. Den Bruttosieg bei den Damen sicherte sich mit 27 Punkten Cornelia Traut, gefolgt von Stefanie Traut mit 23 Punkten. Bei den Herren gewann Johannes Landwehr mit 31 vor Herbert Wunderlich mit 28 Bruttopunkten. In der Nettowertung wurde in drei Klassen gespielt. Dabei gewann in der Nettoklasse C Pascal Boesch mit sehr guten 41 Nettopunkten. Zweiter wurde Bernd Amon mit 35 Nettopunkten vor Dr. Cornelia Müller-Reiter mit 35 Nettopunkten. In der Nettoklasse B gewann Herbert Wunderlich mit überragenden 46 Nettopunkten und somit dem besten Tagesergebnis vor Rudi Wedel (41 Nettopunkte). Auf den dritten Platz kam mit 40 Nettopunkten nach Stechen Erhard Schopf. In der Gruppe A waren die Ergebnisse sehr eng beieinander.

Den ersten Platz sicherte sich dabei Jochen Hesser mit 36 Nettopunkten vor insgesamt vier weiteren Spielern mit je 35 Nettopunkten. Zweiter wurde nach Stechen Dirk Marquardt vor Uwe Ehnes. jh

