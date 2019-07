Sein Durchhaltevermögen ist einfach riesengroß

Gerhard Indefrey ist ein ideenreicher Kämpfer. Seine Schwäche? „Nein“ sagen kann er nicht so gut. Deshalb wurde er zum Betreuer ausgebildet.

Bad Mergentheim. Vor einem Vierteljahrhundert ließ er sich von dem Bad Mergentheimer Notar Rüdiger Thielen überzeugen, einen ersten Betreuungsfall zu übernehmen. 65 war er damals, hatte aus Westfalen Erfahrung als Schöffe mitgebracht, vielfältigste berufliche Erfahrungen von der Landwirtschaft über den Bergbau bis hin zu Führungs- und Ausbildungsleitungen gesammelt und wollte im Taubertal den Ruhestand genießen.

Auch diverse ehrenamtliche Beratungstätigkeiten hatte er vorzuweisen, etwa für Mietervereine. Etwas einleben wolle er sich schon noch, ehe er das nächste Amt annehme, hatte Indefrey dem Betreuer-Anwerber zunächst gesagt.

Ein alter Kämpe wie er, der neben dem Beruf als Bergbauingenieur schon so manchen Strauß für sich, Kollegen, Vereinsmitglieder und andere durchgefochten hatte und der es mit jeder Menge Disziplin geschafft hatte, sich auch aus dem Rollstuhl wieder herauszuarbeiten, hielt die Füße nicht lange still.

Herausforderung angenommen

Den ersten Fall übernahm er fast auf den Tag genau vor 25 Jahren – und der war alles andere als einfach. Ein Mittfünfziger mit der Diagnose Schizophrenie bedurfte guter Betreuung. Indefrey nahm die Herausforderung an. Dass der alleinstehende Mann beim Alkohol kein Maß kannte, dann auch Nachbarn in Angst und Schrecken versetzte und zudem in völligem Chaos hauste, machte die Sache nicht leichter. Indefrey gibt nicht leicht auf. Hier hätte er es, nach tätlichem Angriff durch den Betreuten, fast getan. Fast. Statt aufzugeben, sorgte er für gründliche Entrümpelung und den Einbau vernünftiger Wasseranschlüsse ins Haus. Mit hohem persönlichem Einsatz gewöhnte er den ihm Anvertrauten an regelmäßige Körperpflege und ermöglichte ihm über viele Jahre ein weitgehend eigenständiges Leben im von der Mutter geerbten Haus. Das Betreuungsverhältnis endete erst 18 Jahre später, als sein inzwischen in ein Pflegeheim umgezogener Klient starb.

Auch knifflige Aufgaben gelöst

Dass Indefrey auch kniffligste Betreuungsaufgaben löste, sprach sich in den Notariaten herum. Sicher über 80 Betreuungen im gesamten Main-Tauber-Kreis und manchmal auch darüber hinaus seien es in den vergangenen 25 Jahren gewesen, phasenweise bis zu 17 Fälle gleichzeitig, erinnert sich Indefrey. Ruhestand? Schwerlich, denn der engagierte Wahl-Taubertaler machte sich von Anfang an für seine Betreuten stark, legte sich bei Bedarf mit Banken ebenso an wie mit Handwerkern, Ärzten, dem Umfeld und auch schon mal mit Betreuer-Kollegen. Auch mit 89 Jahren lässt er nicht locker, wenn es um seine beiden aktuellen Betreuungsfälle geht. Nebenbei kümmert er sich ehrenamtlich noch um zwei weitere Fälle. Hellwach ist Indefrey, der offensichtlich von Natur aus mit einem besonders flexiblen analytischen Denkvermögen sowie einem mit rheinischer Heiterkeit gepaarten enormem Durchhaltewillen ausgestattet wurde. Er stammt vom Niederrhein, aus der alten Hansestadt Wesel. Den sportlichen Jungen, der sich unter anderem im Turnen und Fußball, da als pfeilschneller Linksaußen, hervortat, lockte der Auesee, auf dem die Schüler-Ruderriege – Aufnahme ab Klasse neun – trainierte. Der Klassenlehrer, ehemaliger U-Boot-Fahrer, drückte beide Augen zu, wenn Indefrey sich einschmuggelte.

Mit 15 Kindersoldat

Ohnehin drehte sich ja bereits bei seiner Einschulung Mitte der dreißiger Jahre alles um eine möglichst „sportliche“ Jugend. Nazikritisch war man nicht in der Familie: Der Großvater, Sturmbannführer, dürfte sein Teil dazu beigetragen haben, dass der Enkel als hoffnungsvoller Nazi-Nachwuchs auf eine der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (Napola) geschickt wurde.

1945 gehörte er als 15-Jähriger zu den Kindersoldaten, die die Alpenfestung verteidigen sollten. Doch, er sei begeistert gewesen, bekennt Indefrey offen. Gut drei Jahre habe er nach dem Krieg gebraucht, um ein neues, tragfähiges Weltbild zu finden. Das meiste habe er mit sich allein ausmachen müssen, berichtet er. Erdung fand er unter anderem in der landwirtschaftlichen Ausbildung auf Höfen am Niederrhein und im Bergischen Land, Orientierung auch auf der Landwirtschaftsschule.

„Wir alle haben da unsere allererste geheime Wahl erlebt“, erinnert er sich an die Wahl des Schülersprechers. Lehr- und Wanderjahre führten weit herum, gefragt war Indefreys gutes Händchen für Maschinen. Sein Technik-Gen war auch im Schwerter Walzwerk und dann bald im aufstrebenden Ruhrbergbau willkommen. Schon kurz nach dem Berufseinstieg 1951 als Hauer unter Tage fiel Indefrey durch praktikable Verbesserungsvorschläge auf. Der zweite Bildungsweg ermöglichte das Bergbautechnik-Studium. 1959 hatte der kluge Kopf sein Diplom in der Tasche.

1970 wechselte Indefrey in die Hauptverwaltung. Der Transporttechnik-Spezialist entwickelte Lehrgänge für Transporttechniker, die im ganzen Ruhrgebiet gefragt waren. Drei Jahrzehnte, davon 24 Jahre auf Führungsebene, war Indefrey für die Ruhrkohle tätig.

Ausgleich fand er auf dem Wasser: 1961 schloss sich der von Jugend an begeisterte Ruderer dem Dortmunder Ruder-Club „Hansa 1898“ an. Er baute die Jugendabteilung mit auf und sammelte bei nationalen und internationalen Regatten und Marathonfahrten zahlreiche Medaillen: hin und wieder gleich mehrere an einem einzigen Renntag in unterschiedlichen Bootsarten und Renngemeinschaften.

Nachdem 1975 eine Hüft-OP anstand, wechselte der engagierte Ruderer ins Schiedsrichterfach. 1977 legte er die Prüfung ab und erhielt 1978 die internationale Lizenz. Seinen letzten Einsatz als Schiedsrichter hatte er 1989 bei der Junioren-WM in Köln.

Zu Beruf und Hobby gesellten sich weitere Aufträge: Mietergemeinschaften hat er beraten, Wasserwirtschaftsämter bei Wasserweggestaltungen begleitet, Anhörungen beigewohnt, nächtelang im Landtag mit diskutiert und schon mal ganz nebenbei Ideen zu Zechennachnutzungen beigesteuert.

Aus dem Rollstuhl gekämpft

1991 zwang ihn eine weitere Hüftoperation in den Rollstuhl. Dass sich Indefrey mit seinen über 60 Jahren da je wieder herauskämpfen würde, hatten nicht einmal die optimistischsten Ärzte erwartet. Nach anderthalb Jahren überraschte er alle. „Wer einmal länger im Rollstuhl saß, sieht die Welt mit anderen Augen,“ sagt Gerhard Indefrey. Auch, wenn er selbst im Rolli fast jede Großstadthürde nahm, weiß er genau, wie sich Abhängigkeit anfühlt. Davon profitierte schon mancher, den er betreute.

