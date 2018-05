Sein Motto lautet: „Aus allem das Beste machen“

Franz Müller aus Bad Mergentheim feierte am Samstag 90. Geburtstag. Unter den Gratulanten war auch Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Lehr. © Kurz

Bad Mergentheim.90. Geburtstag feierte am Samstag Franz Müller aus Bad Mergentheim.

Geboren wurde der Jubilar in Maza in Ungarn. Noch während des Besuchs der Handelsschule wurde er 1948 zusammen mit seiner Mutter aus Ungarn ausgewiesen. In einer Nacht- und Nebelaktion mussten sie ihr Zuhause verlassen. „50 Kilo Gepäck durften wir mitnehmen“, so erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Weg führte

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3701 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.02.2018