Seine Erfahrung und sein Rat waren überall gefragt

Bei der TÜV Süd Auto Service in Bad Mergentheim war Hans Pelz insgesamt 32 Jahre lang tätig. In dieser Zeit baute er die dortige Prüfstelle auf und passte sie den aktuellen Anforderungen an.

Während seiner Dienstzeit bis zur Verabschiedung in den Ruhestand 2002 wurde der ursprüngliche Zwei-Mann-Betrieb zu einem Dienstleistungsbetrieb mit 16 Mitarbeitern ausgebaut. Nach seiner Verabschiedung beim TÜV war Pelz Mitarbeiter bei der Firma KfZ-Hellinger in Bad Mergentheim. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1980 und vor allem als deren Vorsitzender über zwei Jahrzehnte lang hat Hans Pelz die NSG Taubergrund mit gestaltet und geprägt. So war er bis zuletzt Leiter und Ideengeber der NSG-Seniorengruppe „Graue Füchse“, die er vor rund zehn Jahren initiiert und gegründet hatte. „Global denken – lokal handeln“ lautete eine seiner als Gründungsmitglied, langjähriger Vorsitzender und weiterhin sehr engagiertes Mitglied der NSG.

Sehr wichtig war Pelz, die Mitgliedschaft und den Kontakt der NSG insbesondere beim Landes-Naturschutz-Verband (LNV), dem Dachverband aller naturschutzrlevanten Gruppen, sowie beim BUND aufzubauen und zu halten. Einhergehend war er jahrelang im Vorstand des Regionalverbands Heilbronn Franken und Landes-Delegierter. Ebenso großen Wert legte Pelz auf die Zusammenarbeit mit Nachbargruppen. Darüber hinaus suchte er immer guten Kontakt zu Bürgermeistern, Gemeindeverwaltungen und Institutionen, wobei er dabei zwar kritisch, jedoch stets konstruktiv und sein Rat dort ebenfalls anhaltend gefragt war.

Im Juni 2000 wurde Pelz für seine hohen Verdienste und sein großes Engagement als Ehrenamtlicher im Dienste des Natur- und Umweltschutzes mit der Baden-Württembergischen Landesehrennadel ausgezeichnet. Dank seines „ebenso unkomplizierten wie bescheidenen Wesens“ sei er weit über die Stadtgrenzen hinaus „eine beliebte und geachtete Persönlichkeit“, hieß es damals in einer Würdigung.

„Sein Name und großartiges Engagement werden immer mit der Naturschutzbewegung im Taubergrund und auch darüber hinaus in guter Erinnerung bleiben. Wir werden ihn vermissen als Naturschützer, als wertvollen Mensch und guten Freund“, hebt der jetzige NSG-Vorsitzende Josef Gulde in einem Nachrufwort hervor. Gleichfalls war Hans Pelz jahrelang aktives Mitglied des Automobilclubs in Bad Mergentheim. pdw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018