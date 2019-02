Seit 130 Jahren ein Stück christlicher Emanzipation

Main-Tauber-Kreis.Als weltweite ökumenische Aktion feiern Frauen und Männer am Freitag, 1. März, den „Weltgebetstag“. Die einheitliche Gebetsordnung stammt in diesem Jahr aus Slowenien.

„Wir sind eine ökumenische Basisbewegung“, schreibt dazu das deutsche Weltgebetstags-Komitee, „die seit 130 Jahren von immer mehr Konfessionen unterstützt wird und Frauen weltweit auf vielfältige Weise ermächtigt“.

In Brooklyn/USA hat der Weltgebetstag seinen Anfang genommen als ein Stück christlicher Emanzipation. Praktische Missionsarbeit galt damals als Männersache – doch Beten konnte den Frauen keiner verbieten. Heute ist daraus eine ökumenische Bewegung geworden, die mehr als 120 Länder umfasst und längst die Männer integriert hat. Die sind eingeladen zu den Gottesdiensten und den häufig anschließenden Feiern mit landestypischem Essen – die Vorbereitung allerdings ist Frauensache geblieben.

In ehrenamtlicher Teamarbeit wird die vorgegebene Gottesdienstordnung mit vielen Sprechrollen und teilweise ungewohnten Liedern den örtlichen Gegebenheiten angepasst, der Saal thematisch dekoriert und Einladungen verteilt.

Unterstützung durch die Pfarrer brauchen die Ehrenamtlichen selten. Den diesjährigen Gottesdienst haben Christinnen aus Slowenien unter das Thema „Kommt, alles ist bereit“ gestellt. Slowenien ist einer der jüngsten und kleinsten Staaten der Europäischen Union.

Von den zwei Millionen Einwohnern sind 60 Prozent katholisch. Immer schon war das Land Knotenpunkt internationaler Wanderungsbewegungen und Handelsströme, die vielerlei Einflüsse aus allen Himmelsrichtungen ins Land brachten.

Von den aktuellen Schwierigkeiten und Chancen für die Menschen ist die Ordnung des Weltgebetstags geprägt. Mit dem Opfer des Weltgebetstags werden weltweit Partnerorganisationen unterstützt, die sich für Frauen und Kinder stark machen. Die Gottesdienstordnung für den Weltgebetstag 2020 kommt aus Simbabwe und steht unter dem Thema „Steh auf! Nimm deine Matte und gehe!“.

Die Gottesdienste zum Weltgebetstag finden am Freitag, 1. März, zu unterschiedlichen Zeiten statt, die örtlich bekannt gemacht werden. Zukunftsweisend ist das Vorgehen in Edelfingen: Hier findet die Feier erst am Samstag, 2. März, 9.30 Uhr, statt – dafür in Form eines ökumenischen Gottesdienstes mit Frühstück im evangelischen Gemeindehaus, Alte Frankenstraße 64. Gemeinsam will man am gedeckten Tisch sitzen, beten und Gott auch danken für die Naturschönheiten Sloweniens. peka

