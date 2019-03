Seit 40 Jahren mit Herzblut im Dienst

Bad Mergentheim.Seit 40 Jahren ist sie mit Herzblut im Dienst: Studiendirektorin Martina Schmalbach feierte jetzt an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) Dienstjubiläum.

Unter dem Applaus des gesamten Kollegiums konnte Schulleiterin Anke Mund der Abteilungsleiterin der Altenpflege und des Berufskollegs Pflege gratulieren.

Begonnen hat die Lehrerin ihre Laufbahn in einem Berufsschulzentrum in Schramberg (Schwarzwald) und war dann drei Jahre in der Mildred-Scheel-Schule in Böblingen tätig. 1990 wechselte die Studiendirektorin dann nach Bad Mergentheim an die damals noch Haus- und Landwirtschaftliche Schule. Seit 2004 setzt sie sich als Abteilungsleitung der Altenpflege und des Berufskollegs Pflege für die Belange in diesen Bereichen ein. Dabei ist Martina Schmalbach ein guter Kontakt zwischen der Schule und den Kooperationspartnern der Altenhilfe besonders wichtig. Ein wahre Herzensangelegenheit ist für sie, die Qualität der Pflegeausbildung sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Die Studiendirektorin hat sich in ihrer Lehrtätigkeit der Gesundheits- und Krankheitslehre im pflegerischen Bereich sowie der Biologie in der Oberstufe verschrieben.

Weiterhin wurde sie durch die engagierte Tätigkeit als Abteilungsleiterin zu einer festen Ansprechpartnerin und Koordinatorin für die Einrichtungen und die Schüler der Altenpflege über den Main-Tauber-Kreis hinaus.

Doch auch, wenn der wohlverdiente Ruhestand bereits in Aussicht sei, gebe es noch viel zu tun, so Martina Schmalbach. So sei ihr nächstes berufliches Ziel der gelungene Start der neuen generalistischen Pflegeausbildung an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung. Dabei könnten sich alle Beteiligten aus Schule und Praxis auf die berufliche Expertise, die langjährige Erfahrung und die Motivation ihrer Abteilungsleiterin verlassen.

