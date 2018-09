Seit Jahren offene Baustellen im Hühnerwegle

Bad Mergentheim.Anwohner beklagten sich bei der Redaktion über seit Jahren offenliegende Baustellen (Bild) – und eine fehlende Deckschicht an anderer Stelle – im Hühnerwegle im Bad Mergentheimer Weberdorf. Wir hakten bei der Stadtverwaltung nach und bekamen vom städtischen Pressesprecher Carsten Müller die folgende Stellungnahme: „Die angesprochenen Löcher sind im Zuge des Breitbandausbaus entstanden und von der durch die Telekom beauftragten Baufirma bisher nicht geschlossen worden. Das Problem haben wir auch noch an anderen Stellen im Stadtgebiet. Wir mahnen dies bereits seit Monaten an und sind bemüht, den Druck weiter zu erhöhen.“ sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.09.2018