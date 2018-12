„Seit zwölf Jahren nicht mehr so viel investiert“

Bad Mergentheim.„Der Haushalt 2019 ist ein Zahlenwerk, das Finanzdisziplin und Weitsicht vereint“, warb Oberbürgermeister Udo Glatthaar um Zustimmung für den Etat des kommenden Jahres.

„Es wird 2019 kräftig investiert: 13,6 Millionen Euro. So viel wurde in Bad Mergentheim seit zwölf Jahren nicht mehr investiert! Das schaffen wir allerdings nicht ohne eine Kreditaufnahme im Gesamtrahmen von 4,2 Millionen Euro.“ Glatthaar sprach in seiner Haushaltsrede von einem „seriösen Gesamtpaket“, das man geschnürt habe.

„Wir bauen (!) an der Zukunftsfähigkeit Bad Mergentheims. Wir tun etwas für Bildung, für Wohnen und Gewerbe, für die Infrastruktur. Schauen wir uns die größten Projekte an: 3,4 Millionen für den neuen Kindergarten im Auenland; zwei Millionen als Zuschuss für den katholischen Kindergarten ’Maria Hilf’; 500 000 Euro für die Vorbereitung des neuen Kindergartens in Edelfingen sowie weitere 500 000 Euro für den dortigen Grundschul-Neubau; 300 000 Euro für erste Planungen für die neue Grundschule in der Kernstadt; fast eine Million als Restzahlung für die neue Sporthalle am Deutschorden-Gymnasium; 500 000 Euro für Planung und Umgestaltung des Gänsmarktes; und 375 000 Euro für die neue Holzapfelgasse.“ Den städtischen Beitrag für die neue Tauberbrücke im Kurpark bezifferte Glatthaar mit 280 000 Euro und er zählte dann weiter auf: „825 000 Euro um das große Millionen-Invest von Jufa in unser ehemaliges Altenpflegeheim zu flankieren; 850 000 Euro für den Grundstückserwerb und die Entwicklung weiterer Baugebiete in der Kernstadt und den Ortsteilen; sowie für Straßen, Fahrradwege und Wege 1,46 Millionen, davon Unterhalt 584 000 und Neubau 880 000 Euro.“

Im neuen Haushalt steckten „Gestaltungskraft, Sparwille und ein großer Innovationsanspruch“, betonte der Rathaus-Chef, der jedoch einräumte: „Natürlich kann man uns relativ leicht nachweisen, dass wir den Grundsatz ’Keine Neuverschuldung’ aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem vorgesehenen Investitions-Kraftakt nicht halten können. Aber ohne Kredite wird es in 2019 wahrscheinlich nicht gehen, wenn wir das aufgezeigte Investitionsvolumen stemmen wollen.“ Weniger Bauvorhaben wären eine Möglichkeit gewesen, auf neue Schulden zu verzichten, so Glatthaar, der aber die Frage nachschob: „Sollen wir Kindergärten und Grundschulen in die fernere Zukunft schieben, obwohl wir sie jetzt und in den kommenden Jahren brauchen?“

Der „Sparwille“ sei trotz allem im Haushalt erkennbar, denn der Gemeinderat habe der Verwaltung „eine Pauschalkürzung von einem Prozent aufgegeben“. Den Bürgern in der Kernstadt und den Stadtteilen mute man außerdem zu, weiterhin auf ersehnte Straßensanierungen warten zu müssen, ebenso auf die Erneuerung der Fußgängerzone und auf Ortskern-Entwicklungen.

Glatthaar kam auch auf die um 900 000 Euro ansteigenden Personalkosten zu sprechen und begründete die Mehrausgaben im Wesentlichen mit einer anstehenden Tariferhöhung.

„Es gibt in Bad Mergentheim trotz anhaltendem Aufgabenzuwachs keine Stellenmehrung“, sagte Glatthaar und weiter: „Die Leistungsfähigkeit einer Verwaltung steht und fällt mit dem Personal. Wir stehen in einem Wettbewerb mit der hochattraktiven Wirtschaft um gute Mitarbeiter. Die bekommen wir, wenn wir sie ordentlich bezahlen, fördern und wertschätzen.“

Sehr weh getan habe die Budget-Kürzung im Etat der Stadtverwaltung im Bereich Fortbildungen, fuhr der OB fort. Es habe vermehrt Kritik aus den Reihen der Mitarbeiter dazu gegeben: „Die Kollegen wollen sich weiterbilden, weil sie nur so methodisch wie technisch auf dem aktuellen Stand sein können, um für unsere Bürger mehr, bessere und schnellere Dienstleistungen anzubieten. Sinnvoller kann man Geld kaum anlegen.“

Zum Stichwort „Innovationsanspruch“ führte Glatthaar schließlich noch aus, dass es 2018 „eine starke Gemeinschaftsleistung von Bürgerschaft, Gemeinderat, Jugendgemeinderat und Verwaltung“ gegeben habe, bei der Bewerbung um die Landesgartenschauen 2026 bis 2030. Man habe ein schlüssiges Stadtentwicklungskonzept vorgelegt und auch engagiert und überzeugend präsentiert. Leider sei man nicht berücksichtigt worden. Positiv stehe er deshalb dem Ansinnen gegenüber, bei einer Ausschreibung der Gartenschauen nach 2030, den Hut erneut in den Ring zu werfen.

Weiter kündigte der OB an, in 2019 auf den Feldern Digitalisierung und Organisationsentwicklung im Rathaus spürbar weiterkommen und besser werden zu wollen.

