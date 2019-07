Selbst reparieren statt wegwerfen

Bad Mergentheim.Das Umweltteam der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet am Donnerstag, 18. Juli, von 17 bis 19 Uhr das Reparatur-Café im Gemeindezentrum, Härterichstraße 18. Das Reparatur-Café ist eine Initiative gegen die Wegwerf-Mentalität. Bei Kaffee und Kuchen wird mit Hilfe von ehrenamtlichen Reparatur-Experten aus den Bereichen Elektro, Holzarbeiten, Computer, Modeschmuck und Nähen dem Fehler auf den Grund gegangen. Wichtig ist, dass es bei dem Konzept nicht um einen „Reparatur-Service“ geht, bei dem etwas angeliefert und dann wieder abgeholt werden kann. Mitmachen heißt die Devise, um sich selber Kenntnisse über Reparaturmöglichkeiten anzueignen. Der Service ist kostenlos, Spenden für Verbrauchsmaterial und Anschaffung von Werkzeug werden angenommen. Weitere Reparateure und Unterstütze aus allen Bereichen sind nicht nur willkommen, sondern auch notwendig, um das Reparatur-Café am Leben zu erhalten. Insbesondere werden Elektriker gesucht, die auch ältere Geräte reparieren. Bei Interesse wendet man sich an Manfred Gaupp, Telefon 07931/41746 oder Heidi Weber, Telefon 479365. Im August findet kein Reparatur-Café statt.

