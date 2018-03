Selbstbewusster „Klangmagier“ spielt im Kurhaus

Anzeige

Der junge Musiker ist Stipendiat bei Yehudi Menuhin´s „Live Music Now“ seit 2009. Daneben war er unter anderem Stipendiat der Rostropovitsch-Stiftung, der Orbeliyan-Stiftung, Yamaha Foundation in Europe und „Leni-Geissler-Stiftung“ in Würzburg. Auch im Rahmen nationaler und internationaler Wettbewerbe konnte er Erfolge verzeichnen wie zum Beispiel beim Internationaler Klavierwettbewerb in Velden am Wörthersee in Österreich (vierter Preis), Internationaler Klavierwettbewerb „Havelländische Musikfestspiele“ in Nauen (Sonderpreis). Seit 2010 ist Nikolay Leshchenko ein Mitglied des „Walter Gieseking-Klaviertrio“ (Geige). Der E.ON-Kulturpreis Bayern 2010 und das Deutschlandstipendium 2011 stellen einen weiteren Erfolg des jungen Musikers dar. Im März 2012 gewann er den Steinway-Wettbewerb in Würzburg.

Seit dem Wintersemester 2012/13 ist er neben seinem weiteren Studium ein Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Würzburg (Klavier, Korrepetition). Er produzierte bereits eine Doppel CD mit einem Querschnitt durch Beethovens Klavierliteratur.

