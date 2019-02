Senioren hatten jede Menge Spaß

Bad Mergentheim.Die „Lustigen Gesellen“ der Kolpingsfamilie sind seit 58 Jahren ein Garant für bodenständige und traditionsgerechte Fastnacht in der Kurstadt. Neben den großen Prunksitzungen und närrischen Tanzabenden finden sie aber immer noch die Zeit, den älteren Mitbürgern ein paar fröhliche Stunden zu bereiten.

Es war rappelvoll

Vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Vor dem katholischen Gemeindehaus herrschte nach der Mittagszeit ein reger Zulauf. Menschen mit Gehilfe, Rollstühlen und Rollatoren oder auch Hand in Hand – weil man sich so besser gegenseitig stützen kann – kamen in die Marienstraße. Geboten wurden dort Ausschnitte aus dem bunten Fastnachtsprogramm der Kolpings-Narrengilde. Unter dem illustren Publikum war auch das älteste Mitglied der Kolpingsfamilie vertreten. Und zwar Gertrud Kitzberger, die am 10. März sagenhafte 99 Jahre alt wird, und ganz nebenbei auch noch die „Uroma“ der amtierenden Kinderprinzessin Lara ist. Sie verfolgte hellwach, närrisch kostümiert und mit viel Interesse die 58. Märchedoler Fastnacht der „Lustigen Gesellen“. Mit dem Prinzenpaar und dem großen Hofstaat der Fastnachter zog auch Dekan Ulrich Skobowsky in den Saal ein. Nachdem der Präses der Kolpingsfamilie mit humorvollen Worten das närrische Völkchen begrüßte, führte Sitzungspräsident Andreas Schweizer fröhlich und mit viel Witz durch den Nachmittag. Redner, Tanzmariechen, Garden und Schautanzgruppen boten den Senioren einige unbeschwerte Stunden.

Sichtlich bewegt und mit einem dankbaren Lächeln im Gesicht verließen die Gäste den Saal und traten den Nachhauseweg an. Der herzliche Applaus drückte das ehrliche Dankeschön der Besucher aus. ge

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019