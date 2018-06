Seniorin um Geld gebracht

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein falscher Polizeibeamter hat eine Seniorin um eine höhere Geldsumme gebracht.

In der Nacht zum Samstag hatte die Seniorin aus Bad Mergentheim den Anruf eines falschen Polizeibeamten erhalten. Er teilte ihr mit, dass in Kürze in ihre Wohnung eingebrochen werden solle.

Um ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, solle sie dieses einem Polizeibeamten in ziviler Kleidung übergeben. Noch in derselben Nacht erfolgte die Übergabe von Schmuck und Bargeld an den angeblichen Polizeibeamten, der ihr die Wertsachen nach dem Schichtwechsel wieder überbringen wollte. Der Mann wird als groß beschrieben, soll braune beziehungsweise schwarze, kurz geschnittene Haare gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein.