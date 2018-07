Sensormatten für mehr Patienten-Sicherheit

Anzeige

„Die Sensormatten werden unter die Matratze der Pflegebetten gelegt und sind mit der Rufanlage verbunden. Sobald ein Patient das Bett zum Beispiel für den Toilettengang verlässt, erhält die Pflegekraft am Stützpunkt ein Signal“, erklärt Pflegedirektor Frank Feinauer. „Ist der Patient nach einer bestimmten Zeit nicht zurück, wird ein Alarm ausgelöst und die Pflege schaut nach dem Patienten. So schaffen wir ein hohes Maß an Sicherheit und gleichzeitig bleibt die Bewegungsfreiheit der Patienten erhalten.“ Für die Anschaffung der Sensormatten hat die „Helfen und Heilen Caritas-Krankenhaus-Stiftung“ insgesamt knapp 10 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zentrale Anliegen

„Die Sorge um ältere und schwere kranke Menschen sowie um die altersgerechte Betreuung von Kindern im Caritas-Krankenhaus sind die zentralen Anliegen der Stiftung“, unterstreicht Thomas Wigant, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, caritative und mildtätige Aufgaben im Krankenhaus zu unterstützen, die nicht ausreichend von den Krankenkassen finanziert werden, die aus unserer Sicht aber sinnvoll und wichtig sind.“

Hier seien die Sensormatten ein gutes Beispiel: „Sie gewährleisten zum einen die Autonomie der Patienten und bieten – falls erforderlich – zugleich den notwendigen Schutz. Von den Kostenträgern erhält das Krankenhaus für solche sinnvolle Anschaffungen leider keine zusätzlichen Mittel.“

Die „Helfen und Heilen Caritas-Krankenhaus-Stiftung Bad Mergentheim“ wurde im Jahr 2008 unter der Schirmherrschaft von Ministerin Ursula von der Leyen gegründet. Die Stiftung fördert medizinische, pflegerische, soziale, caritative, seelsorgliche und kulturelle Aufgaben im Caritas-Krankenhaus, die von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen erbracht werden. Sie unterstützt Betreuung kranker Kinder und ihrer Familien sowie die Begleitung von Schwerstkranken, um ihnen den Klinik-Aufenthalt zu erleichtern. Sie tritt auch für Patienten ein, die nicht auf Sozialversicherungsleistungen zurückgreifen können. Zustiftungen sind möglich. ckbm

