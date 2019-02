Sich mit den Insekten verbünden

Markelsheim.Die Rosenfreunde Taubertal (GRF) haben Gabriele Szopa-Spoetta zu einem Vortrag eingeladen. Die Gärtnerin weiß, wie man Insekten zum eigenen Vorteil und zum Schutz vor Schädlingen benutzt. Ihre „Helfer“ hat sie in vielen Fotos festgehalten und bestimmt.

Bienen, Marienkäfer, Schmetterling – das sind typische Antworten auf die Frage: „Welche Insekten fallen Ihnen spontan ein?“ Sie alle spielen eine Rolle für das so oft zitierte ökologische Gleichgewicht. Doch nicht nur sie: Der Gärtner nennt in diesem Zusammenhang vermutlich noch die Rosenlaus.

Denn von ihnen leben die Larven der Marienkäfer und der Florfliegen und die Meisen sammeln sie als Futter für ihre Brut. Wenn also Gift oder Kernseifenlösung gespritzt wird, dann ist man zwar die Läuse los. Anderen Tieren nimmt man dadurch aber die Nahrung. Wer Schadinsekten an den Kragen will, der sollte sich mit ihren natürlichen Feinden verbünden, etwa den Schlupfwespen oder den Schwebfliegen.

Viele Gärtner hängen sogenannte Insektenhotels auf. Aber der Erfolg der Nachzucht scheitert unter Umständen am Nahrungsangebot. Und da sind nur die ungefüllten Rosen interessant für Pollensammler. Hummeln zum Beispiel ergötzen sich besonders gerne an den Blüten der Rugosarosen. Aber auch die pollensammelnden Insekten brauchen morgens für ihre eigene Energie Nektar.

Der kluge Rosengärtner schenkt seiner Königin deshalb einen Hofstaat von nektarspendenden Stauden und sät sogenannte Einjährige, die von selbst die Lücken in den Beeten füllen. Dann hat eine Fülle von Insekten einen Lebensraum.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019