Siegel geht erstmals auch an die Eduard-Mörike-Schule

Bad Mergentheim.Zum zwölften Mal wurden Schulen ausgezeichnet, die ihre Schüler in besonderer Weise bei der Wahl eines Berufs oder Studiums unterstützen.

Im Rahmen einer Feierstunde in Heilbronn erhielten vier Schulen der Region Heilbronn-Franken, darunter die Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule Bad Mergentheim, nach erfolgreicher Zertifizierung für drei Jahre beziehungsweise weitere fünf Jahre das „BoriS – Berufswahl-Siegel“.

Viele Jugendliche stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Herausforderung, sich zwischen 350 dualen Ausbildungsberufen, zahlreichen fachschulischen Ausbildungsgängen und einer großen Zahl an Studiengängen entscheiden zu müssen. Diese Wahl für den eigenen Beruf bestimmt den weiteren Lebensweg maßgeblich und sollte daher gut vorbereitet sein. Dabei kommt den Schulen und ihren Partnern in Wirtschaft und Gesellschaft eine entscheidende Rolle zu. Mit dem Projekt „BoriS – Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg“ wird die beispielhafte und erfolgreiche Zusammenarbeit beim Übergang Schule- Beruf gewürdigt.

Alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg waren in diesem Jahr zum zwölften Mal zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen. Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Unternehmen, Schulen und Beratung hat die Bewerbungen anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs bewertet.

In der Region Heilbronn-Franken haben mit der Eichendorffschule (Crailsheim), der Gemeinschaftsschule Schenkensee (Schwäbisch Hall) und der Hermann-Greiner-Realschule (Neckarsulm), drei Schulen bereits die zweite Rezertifizierung und mit der Eduard-Mörike-Gemeinschaftsschule (Bad Mergentheim), eine Schule die Erstzertifizierung erfolgreich durchlaufen und werden das Berufswahl-Siegel für fünf Jahre (Rezertifizierung) beziehungsweise drei Jahre (Erstzertifizierung) erhalten. Bei den gewürdigten Projekten steht der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft im Vordergrund. Dabei reicht das Spektrum von Schülerfirmen über schulisch organisierte Berufs-Infotage bis hin zu gewachsenen Bildungspartnerschaften.

Das Siegel-Projekt verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: Die Berufliche Orientierung (Berufs- und Studienorientierung) von Schülern zu verbessern, die Zusammenarbeit von Schulen und externen Partnern auszubauen sowie Transparenz hinsichtlich der Angebote und Aktivitäten zu schaffen.

Damit soll der Wettbewerb angeregt und ein möglicher Einstieg in die Qualitätsentwicklung von Schulen aufgezeigt werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die erprobten Instrumente anderen interessierten Schulen zugänglich gemacht werden und das Netzwerk weiter ausgebaut wird.

Das Projekt wird getragen vom baden-württembergischen Handwerkstag, dem baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertag und der Landesvereinigung baden-württembergischer Arbeitgeberverbände. ihk

