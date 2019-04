Singen als Gabe Gottes

Bad Mergentheim.Der Ex-Kastelruther Spatz, Oswald Sattler aus Südtirol, kommt am Samstag, 27. April, zum zweiten Mal in die Kurstadt. Der Publikumsliebling präsentiert in seinem Solo-Konzert seine schönsten Lieder und größten Hiterfolge. Sattler überzeugt mit seiner ruhigen Art und der angenehmen Stimme. Er ist ein liebenswerter, bodenständiger und bescheidener Mensch, der seine tiefe Verwurzelung zu seiner Heimat und auch zum christlichen Glauben in seinen Liedern zum Ausdruck bringt.

Der sympathische Sänger und Gitarrist aus dem malerischen Kastelruth inmitten der Dolomiten widmet sich in seinem Live-Konzert, ebenso wie auch auf seinem aktuellen Album, der Liebe zu den Bergen.

Als Einzel-Interpret blickt er auf eine Vielzahl Goldener Schallplatten, auf den Gewinn des „Grand Prix der Volksmusik“ sowie auf zwei „Goldene Stimmgabeln“ zurück. 22 Jahre, in denen er weit über 1,5 Millionen Tonträger verkauft hat. Naturliebe und Nähe zu Menschen stecken in in seinen Texten.

