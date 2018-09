Bad Mergentheim.„Singen macht Spaß – Singen tut gut“. Unter diesem Motto veranstalten die evangelische und katholische Kirchengemeinden, Schnupperstunden in ihren Kinderchören mit Beginn des neuen Schuljahres, ab Montag, 10. September. Diese münden in einen ökumenischen Gottesdienst zu Erntedank am Sonntag, 30. September, um 10 Uhr in der Schlosskirche, bei dem das Erlernte gesungen wird.

Der Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde probt unter Leitung von Daniela Borst ab Dienstag, 11. September, von 16.30 bis 17.15 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum, Härterichstraße 18.

Die Kinderchöre der katholischen Münstergemeinde proben ab Mittwoch, 12. September, von 16.15 bis 17 Uhr, Vorschule bis Klasse zwei, unter Leitung von Michaela Arnold sowie ab Montag, 10. September, von 16.30 bis 17.30 Uhr, Klasse drei bis fünf unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Müller im Katholischen Gemeindehaus, Marienstraße 1, Mariensaal. Eine Voranmeldung von Interessierten ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhält man bei Daniela Borst unter Telefon 07931/964393, daniela_borst@web.de., Michaela Arnold unter Telefon 07931/479166, arnold.mi@web.de., Michael Müller unter Telefon 07931/4811729, mmueller@st-johannes-mgh.drs.de.

