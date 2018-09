Sizilien – großes Theater und süßes Leben

Bad Mergentheim.Sizilien und die Äolischen Inseln sind das Ziel einer Leinwandreise, die der Kleinwallstädter Reisejournalist und Fotograf Michael Murza am Donnerstag, 4. Oktober, um 19.30 im Kursaal im Rahmen einer Panorama-Multivision vorstellen wird. „Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele; hier ist erst der Schlüssel zu allem“, so schwärmte einst der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe während seiner großen Italienreise. Naturliebhaber schätzen den „Garten des Mittelmeers“, wie Sizilien auch genannt wird, wegen der üppigen Vegetation. Im Frühling wird der Reisende von einer Vielzahl an Wildblumen wie Orchideen, Jasmin oder Bougainvillea begrüßt. Das ist auch die Zeit der Orangenernte. Zitronen werden sogar bis zu vier Mal im Jahr geerntet. Die fruchtbaren vulkanischen Lavaböden an den Hängen des Ätnas machen es möglich. Das geografisch markanteste Merkmal Siziliens ist der aktive Vulkan Ätna, der mit 3345 Metern zugleich die höchste Erhebung der Insel bildet. Griechen, Römer, Araber, Normannen und Staufen traten vor Ort als Eroberer auf und haben ihre Spuren in der Kultur Siziliens hinterlassen. Die eindrucksvollsten Zeugnisse dieser Epochen stehen heute unter dem Schutz der Unesco und sind viel besuchte Weltkulturgüter. Sizilien, so resümiert Michael Murza, überrascht immer wieder mit Unerwartetem und ist facettenreicher, als sich das so mancher vorstellt. . . Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Kurverwaltung, Telefon 07931 / 965225, bei der Tourist-Information, Telefon 57-4820, und im Internet unter der Adresse www.michael-murza.de. Bild: Michael Murza

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018