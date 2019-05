So funktioniert das Carsharing vor Ort

Bad Mergentheim.Ein Auto ausleihen und zum Klimaschutz beitragen, das bietet der Mergentheimer Carsharing-Verein Taubermobil. Bereits drei Fahrzeuge können über Taubermobil gebucht werden. An den kommenden zwei Samstagen, kann sich jeder Bürger durch eine Zwölf-Minuten-Präsentation ein Bild machen: Wie geht Carsharing? Für wen bietet es sich an? Welche Erfahrungen gibt es? Was braucht es? Taubermobil wird gefördert vom Verkehrsministerium als Pilotprojekt für Mobilität im ländlichen Raum. Die Präsentationen finden zu jeder vollen und halben Stunde an einem Stehtisch (Altes Rathaus) statt. Von den Vorsitzenden Dorothea Grebbin und Birte Vehrs, erhält man Infos am Samstag, 11. Mai, von 13 bis 15 Uhr und am Samstag, 18. Mai, 10.30 bis 13 Uhr. Weiteres unter www.taubermobil.de. pm

