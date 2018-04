Solarbausteine wurden von Bürgern gut angenommen

Bad Mergentheim.Tauberfranken zapft die Sonne an - und die Bürger der Region sind mit dabei. Sie haben sich über so genannte "Solarbausteine" an zwei Fotovoltaikanlagen beteiligt, die aus Sonnenkraft Strom erzeugen. Sparkasse Tauberfranken und Stadtwerk Tauberfranken haben diese Art der Bürgerbeteiligung organisiert. Mittlerweile sind die Zertifikate komplett vergeben.

Hubert Segeritz, neuer Stromkunde

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1795 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.06.2010